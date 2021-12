Óriási napkitörést észleltek a csillagászok

A csillagászok a megszokottnál jóval nagyobb napkitörést észleltek távoli, fiatal, a Naphoz hasonlatos csillagnál, amelynek ereje a becslések szerint tízszerese volt annak, amit eddig a Napnál megfigyelhettek a tudósok.

Az EK Draconis nevű csillag 111 fényévre van a Naptól, és ahhoz hasonlóan sárga törpecsillag. A becslések szerint azonban jóval fiatalabb annál, mivel a korát csak 50-125 millió évre becsülik.

A Draconisnál még április 5-én észlelték az óriási napkitörést, azt követően, hogy 2020 januárjától kezdve több nagy teljesítményű távcsővel is állandóan figyelték az égitestet. Ekkora erejű napkitörést korábban még egy esetben sem sikerült megfigyelniük a csillagászoknak. Az észlelés azért is fontos, mert fennáll annak a lehetősége, hogy a mi Napunknál is előfordulhatott hasonló jelenség, korábban, az őskorban.

Azt egyébként már korábban is feltételezték, hogy a sárga törpecsillagoknál elképzelhető ilyen erejű napkitörés, de erre eddig gyakorlati példát nem láttak. Az ezek által generált geomágneses vihar olyan erős lehet, hogy akár még a Földre is hatást gyakorolhat – mondta Yuta Notsu, a Coloradó-i Egyetem kutatója. A napkitörés adatait 2020. április 5. óta elemezték, és az arról szóló tanulmányt 2021. december 9-én publikálták a Nature Astronomy nevű tudományos folyóiratban.

Az utóbbi hónapokban a Napnál is gyakran észleltek erős napkitöréseket, napviharokat. Arról, hogy egy kiemelkedő erősségű napkitörésnek milyen hatása lehet, az ELTE kutatóját kérdeztük meg korábban.

(via space.com)

(Borítókép: National Astronomical Observatory of Japan)