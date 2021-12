Hamarosan embereken is tesztelik a HIV elleni MRNS-vakcinát

Főemlősöknél és egereknél végzett kísérleteken jól teljesített egy mRNS-alapú vakcina, amelynek tesztelését hamarosan emberi önkénteseken is megkezdhetik – közölte az amerikai Nemzeti Allergia- és Fertőző Betegségek Intézete (NIAID).

Azt írták, hogy az oltóanyag megfelelő immunválaszt biztosít egy, a HIV-hez nagyon hasonlító vírussal szemben. A kísérletet többek közt a makákók közé tartozó rézuszmajmokon végezték, az eredmények szerint az ő veszélyeztetettségük 79 százalékkal csökkent a vírussal szemben az oltás után.

Anthony Fauci, az amerikai kormány járványügyi főtanácsadója – aki a NIAID igazgatója is egyben – felidézte, hogy a HIV megelőzésére szolgáló oltóanyag létrehozásával már közel négy évtizede kísérleteznek, de eddig nem sikerült létrehozniuk a megfelelő vakcinát.

Ennek a kísérleti mRNS-vakcinának több olyan jellemzője is van, amelyeknek együttesen esélyük lehet arra, hogy felülmúlják a korábbi vakcinák hiányosságait

– fogalmazott Fauci.

A védőoltást először egereken tesztelték, az oltóanyag akkor az összes beoltott állat szervezetében kiváltott az immunválaszt. Ezután következtek a főemlősök, akik már nemcsak két oltást kaptak, hanem utána több emlékeztető adagot is. Az állatoknál mindeközben csak enyhe mellékhatásokat (például rövid ideig jelentkező étvágytalanságot) tapasztaltak.

A kísérletek adatai alapján a tudósok jelenleg azt dolgozzák ki, hogy milyen protokoll mentén lehetne az embereknél is tesztelni, felhasználni a vakcinát. Ha a vakcinát az emberekre vonatkozóan is biztonságosnak és hatásosnak találják, akkor hamarosan meg is kezdik az önkénteseken végzett, első fázisú vizsgálatokat – közölte a kutatás vezetője.

(via MedicalXpress)

(Borítókép: Joe Raedle / Getty Images)