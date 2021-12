Modellek helyett moderátorokkal beszéltek az OnlyFans előfizetői

Az Unruly több népszerű OnlyFans híresség oldalát is kezeli, fotózásokat és forgatásokat szerveznek, menedzselik az oldalra felkerülő bejegyzéseket, illetve segítik a modelleket a rajongókkal való kapcsolattartásban. Utóbbiba beletartozik az is, hogy reagálnak az általuk kezelt modellekhez érkező üzenetekre, a probléma viszont az, hogy ezekben az üzenetekben a rajongók olyan intim információkat is megosztanak, mint szexuális fétisek, fantáziák, egyéb privát dolgok.

Az üzenetet küldő abban a hitben ír, hogy az válaszol majd üzenetére, akinek a tartalmaira előfizetett – így már látott meztelenül, amiből az következhet, hogy könnyebben oszt meg magáról privát információt –, ez pedig beleeshet a megtévesztés kategóriájába.

Az OnlyFans felhasználói feltételeinek ez a része azonban szürke zóna, az Insider által megkérdezett ügyvédek közül volt, aki szerint rendben van, hisz a felhasználó elfogadta a szolgáltatási feltételeket, más szerint a tartalomgyártót, illetve a fiókot kezelő ügynökséget terheli a felelősség, ha nem jelzi, hogy a neki címzett privát üzeneteket más is elolvashatja, azokra más is reagálhat.

A szóban forgó ügynökséget korábban is érte már vád rossz ügyfélkezelés miatt. Több tartalomgyártó azzal vádolta az Unruly-t, hogy engedélyük nélkül készítettek és tettek közre róluk meztelen tartalmat; olyan eset is volt, amikor az OnlyFans fizetős része helyett a publikus oldalra.

Az ügynökség volt munkatársai pert is indítottak a cég ellen bérlopás vádjával, miután kiderült, az OnlyFans fiókhoz csatolt, kifizetéseknek fenntartott bankszámlát önkényesen lecserélte az ügynökség.

A nyíltan szexuális tartalmakból élő OnlyFans szolgáltatást több kritika is érte a tartalmaival kapcsolatban, korábban kiskorúak pornográf tartalmai is feltűntek az oldalon, illetve a bosszúpornó miatt egy időre le is állították a szolgáltatást.