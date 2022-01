A méz menthet meg a kihalástól egy ritka medvefajt

A méz menthet meg egy erősen veszélyeztetett medvefajt, a pápaszemes medvéket, amelyek kizárólag a dél-amerikai Andokban fordulnak elő, és fontos szerepük van az ökoszisztéma fenntartásában is.

A pápaszemes medvékből – amely Dél-Amerika egyetlen őshonos medvefajtája – világszerte körülbelül tízezer példány él. Ezek közül viszont mindössze háromezer olyan példány van, amely még szabadon él Bolíviában. Az állatok természetes élőhelye – az emberi terjeszkedés és a szárazságok miatt – ugyanis egyre zsugorodik, elsősorban amiatt, hogy egyre több szarvasmarhafarm létesült a környéken, és a helyiek gyakran megmérgezik, levadásszák az állatokat.

A tudósok közreműködésével ezért egy új projekt indult 2018-ban, amely által a méhek tartását igyekeznek meghonosítani a régióban élő földművesek körében, akiket ki is képeznek erre. A mézet utána Valle de Osos, vagyis A medvék völgye néven forgalmazzák. A projekt kezdete óta eddig 2750 kiló mézet adtak el és mintegy 20 ezer dollár folyt be ebből, ami a duplája annak, amit korábban a szarvasmarhák tartásával szereztek ugyanezek a gazdák (részben amiatt is, hogy ezen a magasságon sokkal kevésbé kifizetődő a szarvasmarhák tartása, mint alföldi környezetben).

A tudósok közben a farmerekkel is igyekeznek megértetni, hogy az ökoszisztéma fenntartásában fontos szerepük van „az Andok kertészeiként” is emlegetett pápaszemes medvéknek.

Megértetjük velük, hogy a medve megvédésével az erdőket is megvédik, az erdők védelmével pedig a méhek megvédéséhez járulnak hozzá. Azokon a területeken, ahol a medvéket kiirtották, az erdők minősége sokkal rosszabb

– mondta erről Ximena Velez-Liendo. Mindezt az magyarázza, hogy az egyébként többnyire gyümölcsökkel és bogyókkal táplálkozó állatok segítenek a magvak szétszórásában, és ezáltal abban, hogy terjedjen a növényzet. Az ökoszisztéma fenntartásával pedig lényegében további állatfajok megmaradásához járulnak hozzá.

Azáltal, hogy ezt az egy fajt megvédjük, közvetve 31 emlőst, 50 madárfajt és 20 kétéltűt védünk meg

– fejtette ki Ximena Velez-Liendo. A tudósok abban bíznak, hogy a környékbeli országokban is sikerülhet hasonló projekteket beindítani a közeljövőben, és ezáltal hozzájárulni ahhoz, hogy a medvéknek és a többi fajnak is megmaradjon a természetes élőhelye.

(via CNN)

(Borítókép: Pápaszemes medvék egy német állatkertben. H annelore Foerster / Getty Images)