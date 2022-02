Jön az HBO Max, kiderültek az előfizetés részletei

Március 8-án Magyarországon is elindul az HBO MAX, amely leváltja az eddig létező HBO GO-t. Az új streamingplatform kedvezményes előfizetéssel és a mozis bemutatók után 45 nappal filmes premierekkel jön.

Az új streamingplatform egyetlen közös felületen gyűjti össze a Warner Bros., az HBO, a DC, a Cartoon Network, a Max Originals és mások kínálatát.

A Warner Bros. mozifilmjei 45 nappal a hazai mozipremier után érkeznek az HBO Maxra.

Minden meglévő, magyar közvetlen HBO GO-előfizető és új vásárló 33 százalékos kedvezményt kap a havi díjból az előfizetés teljes időtartama alatt.

Az új, éves előfizetési lehetőség 12 hónapos hozzáférést biztosít nyolc hónap áráért.

Az HBO Max, a WarnerMedia prémium-streamingszolgáltatása 2022. március 8-án érkezik meg Magyarországra, és leváltja az eddig létező HBO GO-t. Az HBO Max népszerű márkák, köztük a Warner Bros., az HBO, a DC, a Cartoon Network és a Max Originals tartalmait kínálja majd. Az HBO pár hónappal előzi meg a nyáron induló Disney+-t, amely a Netflix és az Amazon Prime mellett a streamingpiac egyik legnagyobb szereplője.

Jól járnak a régi előfizetők

Az HBO GO eddigi fix havi díja a közvetlen előfizetők számára 1890 forint volt, míg az HBO Max új ára havi 2390 forint lesz. Az aktív és közvetlen HBO GO-előfizetéssel rendelkező ügyfelek automatikusan átkerülnek az új felületre, ahol 33 százalékos kedvezményt kapnak, tehát az induláskor mindössze 1590 forintos havi díjat fizetnek majd. Azok az új ügyfelek, akik március 31. előtt regisztrálnak, szintén a kedvezményes havi díjjal fizethetnek elő a szolgáltatásra: az előfizetésük teljes időtartama alatt (amíg le nem mondják), a mindenkori havi díjból (amely változhat) 33 százalék kedvezményt kapnak.

Március 31. után éves előfizetésre is lehetőség lesz, 12 havi eléréssel nyolchavi díj áráért. Az éves előfizetési díj április 1-jén 18 990 forint lesz.

Az HBO Maxon a Warner Bros. mozifilmjei 45 nappal a mozipremier után válnak elérhetővé, egyebek mellett érkezik majd a Mátrix: Feltámadások, a Dűne, a Richard király, A maffia szentjei és a Tom és Jerry.



Az HBO Max új saját gyártású műsorai között megtalálható lesz többek között a Tizenegyes állomás (Station Eleven), a Peacemaker – Békeharcos, A farkas gyermekei (Raised by Wolves) 2. évada és az Egyetemista lányok szexuális élete (Sex Life of College Girls). A platformra az amerikai sorozatok mellett több európai saját gyártású műsor is érkezik, többek között A besúgó. A gyerekeknek szóló tartalmak között például a Tini titánok, harcra fel!, a Gumball csodálatos világa, a Tapsi Hapsi és barátai és a Cocomelon is elérhető lesz.

Hogyan lehet nézni?

Az HBO Max eszközök és platformok széles skáláján lesz elérhető, többek között bizonyos Samsung és LG okostévéken, valamint Android TV platformon, streamingeszközökön (Apple TV 4K és Google Chromecast), játékkonzolokon (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One és Xbox Series X|S), mobilokon és táblagépeken (iPhone, iPad, iPod Touch és Android), valamint online a http://www.hbomax.com weboldalon.

Az HBO Maxon akár öt nézői profilt is létrehozhatunk, három egyidejű streamelés válik lehetővé, és korlátlan számú eszközt lehet majd regisztrálni. A tartalmak 5.1-es térhangzással, Dolby Atmosszal és bizonyos címek 4K-felbontással lesznek elérhetőek.

(Borítókép: Presley Ann / Getty Images for WarnerMedia)