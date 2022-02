Megújul a YouTube mobilos applikációja

Megújul az Android és iOS rendszeren futó YouTube-alkalmazás, ugyanis a teljes képernyős módban egy hasznosabb megjelenést kap majd a felület.

A frissítés tartalmaz több ikont is, amelyek a bal alsó sarokban jelennek meg majd. Idetartoznak a like és a dislike gombok, ahogyan megosztani is lehet majd a videókat teljes képernyős módban. Az újításban a jobb oldalon egy „további videók” fül található, amely az ajánlott tartalmakat jeleníti meg.

A GSMArena egy Android 12-t futtató készüléken tesztelte a YouTube 17.03.35-ös változatát. Véleményük szerint az új vezérlőelemek sokkal rugalmasabbá teszik a videonézést, hiszen nem kell minimálisra venni az ablakot, hogy elérjük ezeket.