Kell-e emlékeztető oltás annak, aki elkapta az omikront?

Az omikron terjed, és nem csillapodik a világban, miközben sok olyan embert is megfertőz, akik kaptak már egy vagy két oltást, csak az emlékeztetőt nem. Felmerül a kérdés, fontos-e az emlékeztető oltás, vagy hagyatkozzunk a sorsra, az omikront úgysem valószínű, hogy kikerülhetjük.

Az omikron-variánssal kapcsolatban már korábban is érkeztek arról hírek, hogy a jelenleg használt oltások nem adnak megfelelő védelmet ellene. Az új variáns gyors terjedése valószínűleg annak is betudható, hogy képes kikerülni az immunizációt.

Az omikron tehát más, mint a vírus korábbi változata, mert azokat is könnyen megfertőzi, akik megkapták az összes oltást és azokat is, akik már átestek a korábbi víruson. Hogyan képes erre? A felszínén található tüskefehérje nagy számú mutációt hordoz, emiatt az immunrendszer nem koronavírusnak, hanem ismeretlen új vírusnak látja.

Az oltás mindenképp szükséges, de ha elkapta valaki az omikront, akkor persze csak egészségesen kérheti az ismétlőt. Ha nem esett még át a betegségen, akkor a védekezés miatt fontos az oltás. Az ismétlő oltásokról semmiképp ne feledkezzünk meg, és a gyerekek oltását is szorgalmazzuk, mert az omikronos esetek között nagyon sok a kisgyerek.

– nyilatkozta megkeresésünkre Dr. Meláth Viola gyerekgyógyász.

Dobson Szabolcs szakgyógyszerész nemrég egy érdekes kutatás eredményét osztotta meg a Facebookon: az omikron ellen a Pfizer–BioNTech vakcina két dózisa nem volt elég erős 6 hónappal az oltás felvételét követően, de az emlékeztető, harmadik vakcina után a semlegesítő hatás 100-szor nagyobb volt. Dobson Szabolcs ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez laborvizsgálati eredmény, nem klinikai, de alátámasztja az emlékeztető oltások fontosságát.

A Cell folyóiratban 2021. január 4–én publikált tanulmány szerint ezek közül a mutációk közül legalább 15 a vírus fehérjéjén van, ami molekulákkal kötést hoz létre, vagy a tüskefehérje azon pontján található, ahol a vírus a sejtekhez tapad, és behatol azokba.

Valójában a New England Journal of Medicine-ben megjelent legújabb adatok azt mutatják, hogy ezek a mutációk képessé teszik az omikront arra, hogy kijátssza az immunrendszert. A tanulmány kimutatta, hogy a Pfizer vakcina hatékonysága 93 százalékról (ami a korábbi vírusnál volt jellemző) 70 százalékra esett az omikron esetén.

Az omikron elleni csökkent immunválasz másik oka az oltás múló hatása. Egy 2021. decemberi izraeli tanulmányból kiderül, hogy a vakcina hatékonysága hat hónappal a második Pfizer oltás után csökken, így az oltás kevésbé véd a koronavírus bármely változatával szemben.

Mindez azt jelenti, hogy nem hagyhatjuk el az emlékeztető oltást, akkor sem, ha omikronosok lettünk. Egy új, de még klinikailag meg nem erősített tanulmány azt találta, hogy a kétdózisos Moderna vakcina kevés az omikron elleni védelemhez, de az oltás hatékonysága 37 százalékra nőtt egy héttel az emlékeztető harmadik oltás után.

Az oltások fokozzák az immunválaszt, mert segítik az antitesteket a koronavírus jobb azonosításában. A legújabb kutatások azt találták, hogy a Moderna általában is serkenti az antitestek termelését, vagy az olyan antitestek termelését, amelyek jól kötődnek az omikronhoz vagy a korábbi koronavírustörzsekhez. Mindegy, hogy melyik vakcinával kezdtük, fontos, hogy miután jogosulttá váltunk az emlékeztető oltásra, vegyük fel.

Január 11–től a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) azt javasolja, hogy a felnőttek legalább 5 hónappal az első vagy második oltás után kapjanak emlékeztető oltást is.

(Borítókép: Egy főorvos-háziorvos beolt egy nőt a német–amerikai fejlesztésű Pfizer–BioNTech koronavírus elleni oltóanyaggal háziorvosi rendelőjében 2022. január 28-án. Fotó: Balázs Attila / MTI)