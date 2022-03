A madarak szerint már tavasz van, nem számít egy kis havazás

Bár az Országos Meteorológiai Szolgálat közleménye szerint helyenként mínusz 10 Celsius-fokos hideggel kezdődött a tavasz, és a Dunántúl középső és déli megyéiben nagy területen vékony hóréteg is maradt, a vándormadarak már egy ideje búcsút intettek a télnek. A Körös-Maros Nemzeti Park honlapján az olvasható, hogy a tavaszias idő hatására az utóbbi napokban jelentősen megélénkült a madármozgás a nemzeti park tájain.

Mint írják, a Dévaványai-Ecsegi pusztákon nagyon intenzívvé vált a bíbicek beözönlése, a napokban közel ezres létszámuk jelent meg a térségben, ami nagyon ritka egyedszám errefelé. Többszázas csapatokban mozognak a seregélyek, a szakemberek láttak már mezei pacsirtákat, és felbukkantak az aranylilék előőrsei is. A jó idő hatására egyre gyakrabban látni a magasban vonuló kisebb darucsapatokat, melyek a Hortobágy irányába tartanak.

A nyári ludak nálunk költő példányai már párokba álltak, és a költőhelyek közelében mozognak, a tojásrakást március közepe táján kezdik meg, ha jó az idő. Alkalmanként 2-3 ezer vadlúd is felbukkan a térségben, és ha a reggeli órákban süt a nap, akkor a cinegék és a sordélyok hangját is meghallhatjuk.

A Montág-puszta nyugati részén elterülő Nagy-Zsombékon már háromezerre emelkedett a vadludak száma, s a nagy lilikek között egy kis liliket is felfedeztünk. A récék között most már a nyílfarkú és a fütyülő récék vannak többségben. Időnként mezei pacsirták is szemünk elé kerülnek

– olvasható a nemzeti park honlapján.

A kardoskúti Fehér-tó térségében a partimadarak közül a bíbicek jelentek meg elsőként, február elején. A Csomorkány környéki területeken jelenleg mintegy 3 ezer bíbic tartózkodik. A Fehér-tó vízborítottsága most mintegy 75 százalékos, és naponta látni vonuló darucsapatokat, melyek gyakran meg is állnak a területen. Kardoskút térségében már Zsuzsanna-nap előtt megszólaltak a pacsirták, s rendszeresen dalolnak a sordélyok is.

A Kis-Sárrétre igen korán, már február 10-én visszatértek a bíbicek, amelyek elsősorban a Biharugrai-halastavakon, a környező vizes élőhelyeken és legelőkön táplálkoznak. Másik tavaszt idéző madarunk, a mezei pacsirta szokás szerint Zsuzsanna-nap körül érkezik vissza, ezúttal sem volt ez másként, február 18-án figyelték meg első példányait.

Egyre gyakrabban hangzik fel a széncinegék „nyitnikék” éneke, s a fekete rigók is dalra fakadtak már.

A Kígyósi-pusztán az átlagoshoz képest idén februárban gyengébb a madármozgást tapasztaltak a szakemberek, mivel nincsenek vizek a területen. A csörgő és tőkés récék a csatornáknál csoportosulnak, mert ott találnak vizet. Megérkeztek viszont a mezei pacsirták, az erdőkben énekelnek a fekete rigók, s megélénkültek a harkályok is. Az örvös galambok kisebb csapatai szintén megjelentek már a Kígyósi-pusztán.

(Borítókép: Bíbic. Fotó: Shutterstock)