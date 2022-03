Az AIP Derm nevű alkalmazást kifejlesztő magyar céggel az egyetem öt évre szóló, hosszú távú kutatás-fejlesztési keretmegállapodást kötött további, mesterséges intelligenciára épülő orvostechnikai szoftverek közös fejlesztése és bevezetése érdekében. A Semmelweis közleményében azt írták, hogy az egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikáján már január óta tesztelik az eszközt, méghozzá a klinika archív fotóállományának segítségével.

A közlemény szerint a berendezés most már ingyenesen igénybe vehető, és nemcsak a bőrdaganatok különböző típusait, de például a fertőzések és autoimmun betegségek miatt kialakuló bőrelváltozásokat is felismeri. A mesterséges intelligencia által felállított diagnózist ugyanakkor

minden esetben bőrgyógyász szakorvos hagyja jóvá.

A szoftver ahhoz viszont így is hasznos, hogy priorizálja a bejövő eseteket, és kiszűri, melyek a legsürgősebbek, továbbá elkészíti a diagnózis alapját, vagyis sok munkát megspórol a szakembereknek.

Kovács Máté, a szoftvert kifejlesztő cég társalapítója azt mondta, hogy miután a szakorvos jóváhagyja a diagnózist, többféle kimenetel lehetséges: lehet, hogy az applikáción keresztül a beteg azt az információt kapja, hogy nincs teendője az elváltozás miatt, más esetben viszont a szakvélemény mellett receptet is kap elektronikusan, esetleg javaslatot kap vény nélküli gyógyszer kiváltására, vagy személyes konzultációra is átirányíthatják a területileg illetékes szakrendelésre.

A közlemény szerint az alkalmazás mögött álló, többségében az Egyesült Államokban fejlesztett adatbázis több mint kétmillió felvételt tartalmaz különböző bőrelváltozásokról.

Ezek közül 300 ezer kép esetében minden részletes adat (életkor, nem, az elváltozás testen való elhelyezkedése) ismert. A mesterséges intelligencia tehát ezek alapján ismeri fel, hogy mit „lát” a beküldött képen.

A céggel kötött együttműködési megállapodás értelmében a világon elsőként a Semmelweis Egyetemen alkalmazzák az eszközt. A betegellátásban való használat mellett az eszköz az oktatásban is alkalmazható, tanulásra, vizsgáztatásra egyaránt. A technológia klinikai kutatásokra is lehetőséget ad, így például tesztelik azt is, hogy egy-egy elváltozást milyen eredményességgel ismer fel egy rezidens, egy patológus, egy szakorvos, valamint a mesterséges intelligencia – áll a Semmelweis közleményében.