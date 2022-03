Megtört a jég a világ leghidegebb területén

A megfigyelések kezdete óta először jegyezték fel egy jéghátság összeomlását a Déli-sark keleti oldalán. Az összeomlott rész viszonylag kicsi, mintegy 1200 négyzetkilométer területű.

– fogalmazott TikTok-videójában a Minnesotai Egyetem gleccserkutatója, Peter Neff. A jég valamikor március 14. és 16. között szakadt be – írja a ScienceAlert.

Ezzel egy időben szokatlan hőmérsékleti anomáliáról adtak hírt a kontinensről. A nyári hőhullámoknál megfigyelt magas légnyomású jelenség, úgynevezett hőkupola jelent meg a sark felett, amely miatt helyenként az évszaknak megfelelő hőmérsékletnél 40 fokkal is magasabb (de még fagypont alatti) hőmérsékleteket mértek.

Catherine Walker oceanográfus és jégkutató szerint a szokatlanul enyhe idő csak az utolsó szalmaszál volt.

– vélekedett Walker.

Complete collapse of East Antarctica's Conger Ice Shelf (~1200 sq. km) ~March 15, seen in combo of #Landsat and #MODIS imagery. Possible it hit its tipping point following the #Antarctic #AtmosphericRiver and heatwave too? #CongerIceShelf #Antarctica @helenafricker @icy_pete https://t.co/7dP5d6isvd pic.twitter.com/1wzmuOwdQn