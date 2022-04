Megrázóan keveset ajánlottak a világ első tweetjéért

Nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket a történelem első Twitter-bejegyzésének aukciója, pedig 25 millió dolláros leütési ár esetén a befolyó összeg felét jótékony célra fordította volna a tulajdonos, Sina Estavi. A Malajziában élő iráni üzletember tavaly márciusban 2,9 millió dollárért vásárolta a kriptoműtárgyat, a héten indított aukción 48 millió dolláros árat szeretett volna elérni, de a szerdai zárásakor csak 280 dollárt, később is csak mintegy tízezer dollárnak megfelelő 3 ethereumot ajánlottak érte.

A 2006 márciusában írt első tweet NFT változata a bejegyzésen és metaadatain kívül a Twitter alapítója, Jack Dorsey által aláírt tanúsítványból áll. Estavi korábban úgy nyilatkozott, hogy a digitális műtárgy felér egy Mona Lisával. Valószínűleg komoly csalódás volt, hogy a piac nem értékelte ekkora remekműnek és a korábbi ár fél százalékát sem ígérték érte. Az üzletember a CoinDesknek úgy nyilatkozott, hogy ha nem ígérnek érte megfelelő árat, soha nem válik meg tőle.

just setting up my twttr

