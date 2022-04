Már a macskaalom is robotizált

A macskatulajdonosok tudják, hogy az egész cicamicatartás legrosszabb része a ritka bűzös macskaalom tisztítása. De most a technikának köszönhetően ez is megoldódott. Intelligens macskaalmot fejlesztettek, amelynek az alkalmazásai a telefonra is telepíthetők.

A macskák, főleg a hímek, hajlamosak a húgycső elzáródására és a húgyúti fertőzésekre. Ha nem tudnak pisilni, a méreganyagok felhalmozódása végzetes lehet. Ezért fontos, hogy figyeljük macskánk ürítési szokásait. A Smarty Pear Leo's Loo Too macskaalom nyomon követi macskája kis- és nagydolgát, és a súlyát is kontrollálhatja a csatlakoztatott alkalmazásban. Az automatikus, mini mosógépre emlékeztető szerkezet belső tálcája lassan körbeforog, amint a macska végzett és kilép, és elválasztja az ürítéses csomókat az alom többi részétől, ezután egy kibélelt szagálló fiókba helyezi. A Loo Too ultraibolya fényt is használ a tisztításhoz.

A telefonra telepített alkalmazás figyelmeztet, ha megtelik a fiók, ami egészséges macska esetében nagyjából hetente történik. Az alkalmazás egy napi összefoglalót is készít a macska intim dolgairól és a súlyáról, így, ahol több macska él, súlyuk alapján megkülönböztethetők a szokások.

Az alkalmazásban beállíthatja, hogy a doboz automatikusan megtisztuljon, vagy manuálisan is elindíthatunk egy takarítási fázist az alkalmazásból, de a Google Asszisztenshez csatlakoztatva parancsot is adhatunk a tisztításra.

Hasznos, de drága

30 decibellel a Loo Too nagyon halkan működik, de be lehet állítani éjszakai üzemmódba is, így nem forog, miközben alszunk.

Az intelligens macskaalmot könnyű összerakni, mert kiszállításkor már nagyjából kész is van. A forgó dob könnyű, így amikor eljön a szappanos tisztítás ideje, gyorsan ki lehet kapni. Egy UV-s és mechanikus tisztítószerkezettel ellátott gép veszélyesnek tűnhet, de jól felszerelték biztonsági kulcsokkal. A hordó belsejében négy intelligens súlyérzékelő található, amelyek tudják, ha a macska még bent van. Már egy kiló súlyt is megéreznek, így a legkisebb cicák kivételével minden macska esetében működik.

Van egy radarrendszere, amivel érzékeli, ha bárki – akár macska, akár ember – a közelben tartózkodik. Ha ilyenkor a gép a tisztítási ciklus közepén van, azonnal leáll. És felszerelték egy nagyon okos becsípődésgátlóval is, úgyhogy a mancsok és az ujjak biztonságban vannak. Csak egy probléma van a szuperalommal: 600 dollár az interneten. De ha több macskát tartunk, akár még meg is térülhet az ára.

(wired)

(Borítókép: Shutterstock)