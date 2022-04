Ragadozóktól kapta el a koronavírust négy férfi

Valószínűleg a koronavírus egy egyedi, nyércekre specializálódott változatától fertőződött meg két állattenyészetben dolgozó, egy állatkitömő és annak felesége, írta meg a Detroit Free Pressre hivatkozva a Patch michigani kiadása.

Michigan állam egészségügyi hatósága és az Egyesült Államok Járványügyi hivatala (CDC) szerint ezek az elsők ismert esetek az országban, mikor emberek fertőződtek vissza állatoktól koronavírussal.

Mindegyikük felépült a betegségből.

A National Geographic által megszerzett kormányzati dokumentumok alapján a CDC-nek már 2020-ban voltak információi arról, hogy a nyérceket tartó állattenyészetekben emberek is is esetlegesen megfertőződhetnek. Az ügynökség 2021-ben frissítette weboldalát, mely szerint nyércfarmokról több országban, köztük az Egyesült Államokban is jelentettek koronavírusos eseteket az állatok között.

Fertőzött emberek valószínűleg átadták a betegséget a nyérceknek a farmokon, ahol a vírus elkezdett az állatok között is terjedni. A nyércek más állatoknak, például kutyáknak és macskáknak is átadhatták a vírust

− közölte a járványügyi hivatal

A The New York Times tudósítása szerint az esetek még 2020-ban történtek, de akkor nem hozták őket nyilvánosságra. A két állatfarmi dolgozó nyilván ott kapta el a betegséget, a másik két fertőzöttnek azonban nem volt kapcsolata a tenyészettel, ami arra utal, hogy a közösségben szélesebb körben is elterjedt az állatoktól származó vírustörzs.

Az eset rávilágít arra, hogy milyen fontos az átláthatóság, ugyanis minél előbb tisztában vagyunk az információkkal, annál előbb tudunk cselekedni. Ha korábban napvilágot látnak ezek az adatok, más országok is felkészülhettek volna erre az eshetőségre

mondta el Scott Weese, a kanadai Guelphi Egyetem intézetvezetője a National Geographicnak.