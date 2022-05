Sikeres volt az ország első robotsebészeti epeműtéte

Május 24-én hajtották végre az első műtétet a Da Vinci Xi robotsebészeti műszerrel, melyet másnap további két robotvezérelt operáció követett. Az első beteg jól van, a beavatkozást követő második napon már el is hagyhatta a klinikát – közölte a Semmelweis Egyetem.

Amíg az emberi csukló mozgásterjedelme korlátozott, addig a Da Vinci rendszer képes akár 520 fokban is mozgatni a robotkarjait, ezáltal olyan helyre is eljut, és olyan apró mozdulatokra is képes, amelyet sem egy nyitott műtét során szabad kézzel, sem laparoszkóppal a sebész nem tudna precízen kivitelezni