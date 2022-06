Elpusztítanák Elon Musk műholdjait a kínai tudósok

A kínai hadseregnek dolgozó tudósok szerint szükség lenne egy olyan fegyverrendszerre, ami szükség esetén elpusztítja Elon Musk globális űrinternetes vállalkozása, a Starlink műholdjait.

A Modern Védelmi Technológia című, kéthavonta megjelenő kínai szaklapban kiadott elemzés szerint a műholdas rendszer „katonai célú felhasználásának lehetőségei hatalmasak”, ezért komoly nemzetbiztonsági fenyegetést jelentenek Kínára nézve.

A Starlink a SpaceX űrvállalat globális internetes szolgáltatása, egyben a világ egyik leggazdagabb emberének, Elon Musknak a vállalkozása. Musk egy mesterséges intelligenciába, agy-gép kapcsolatba és hasonló futurisztikus technológiai fejlesztésekbe fektető mágnás, aki a világ legnagyobb elektromosautó-gyára, a Tesla többségi tulajdonosa és vezére. A Starlink műholdjait 2019 óta állítják pályára a SpaceX hordozórakétái, jelenleg 2400 kering belőlük a Föld körül, de a végcél több mint negyvenezer.

Az űrinternetnek közel félmillió előfizetője volt 2022 májusában. Az ügyfelek táborát gyarapítják Ukrajna védői is, akik az Oroszország által indított invázió kezdetén kértek és kaptak 12 ezer műholdas antennát a lerombolt helyi infrastruktúra pótlására. A Starlink irreguláris katonai felhasználása tehát már a szolgáltatás kezdetétől jelen van, a cég támogatásával, ami miatt Musk egy kisebb nácizós-fenyegetős internetes vitába keveredett Dimitrij Rogozinnal, az orosz űrvállalat, a Roszkozmosz fejével.

Sok kicsi sokra megy

A kínai tudósok ettől függetlenül nem villámháborús nézőpontból tekintettek a Starlinkre és kiemelték, hogy alkalmas lehet hiperszonikus rakéták követésére, de jó minőségben szolgáltathat adatokat drónoknak vagy lopakodó harci repülőgépeknek.

Ha ez még nem lenne elég, a Starlink műholdak közvetlenül fenyegethetnek kínai műholdakat, amelyeket ütközéssel el is pusztíthatnak. Ez tavaly többször majdnem be is következett, ami miatt az ázsiai ország hivatalosan is tiltakozott az ENSZ-nél.

A kínai tudósok szerint soft kill és hard kill módszereket is alkalmazni kellene a Starlink műholdak ellen. A soft kill azt jelenti, hogy elektronikai zavarással teszik őket működésképtelenné, míg a hard kill során fizikailag semmisítenék meg őket.

Kína ugyan rendelkezik műholdelhárító rakétákkal, de valószínűleg nem eléggel. A rengeteg Starlink műhold miatt a szerzők szerint „olcsó, de hatékony” támadási módszert kell kidolgozni.

A Starlink konstelláció egy decentralizált rendszer. A konfrontáció nem az egyes műholdakról szól, hanem az egész rendszerről

– emelték ki.

Kisebb csavar a történetben, hogy Kína eközben maga is hasonló műholdhálózatot épít Starnet vagy Xing Wang néven. A SpaceX ezzel majdnem egy időben bemutatta a Starlink műholdak legújabb generációját, amelyek 1250 kilós súlyukkal ötször nehezebbek, ugyanakkor tízszer hatékonyabban működnek, mint elődjeik.

Az amerikai, kínai, indiai és orosz műholdelhárító rendszerek és a részvételükkel kialakuló fegyveres űrbéli konfliktus olyan helyzettel fenyeget, amikor az alacsony Föld körüli pályákat folyamatosan egymásnak ütköző és láncreakció-szerűen szaporodó űrszemét lepi el. Egy ilyen esemény hosszú időre kockázatossá teheti minden űreszköz felbocsátását.

(Futurism, Space.com)

(Borítókép: A 2020. március 9-i képen Elon Musk, a Tesla amerikai elektromosjármű-gyártó vállalat vezérigazgatója a SATELLITE 2020 elnevezésû konferencián beszél Washingtonban. Fotó: Jeff Chiu / AP/ MTI)