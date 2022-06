A kvantumszámítógépek közelednek az íróasztalunkhoz

A Borealis nevű kvantumszámítógépről van szó, ami gyorsaságban meghaladta a hagyományos számítógépes rendszerek jelenlegi képességeit. A feladat egy meghatározott valószínűségi tartománnyal rendelkező számsorozat leadása volt, a gép ezt mindössze 36 milliomod másodperc alatt teljesítette – számolt be róla a Nature.

Összehasonlításképpen: ehhez a feladathoz a világ legerősebb, ma elérhető szuperszámítógépeinek több mint 9000 évre lenne szükségük.

Christian Weedbrook, a Xanadu alapítója és vezérigazgatója úgy nyilatkozott, sok fejlesztésre van még szükség, hogy egy olyan kvantumszámítógépet alkossanak, ami a mindennapi életben is használható. Az iparág tehát az univerzális kvantum-számítástechnika felé halad.

Tavaly januárban a Dél-Walesi Egyetem (UNSW) kutatói bizonyították, hogy lehetséges a 99 százalékosan hibamentes kvantumszámítás. De már 2021 novemberében is történt két jelentős áttörés a kvantum-számítástechnikában. Először az US Quantum Economic Development Consortium mutatta be kísérleteinek eredményét: egy fejlett hibakiküszöbölő módszer 2500 százalékkal megnövelte a kvantumszámítási algoritmusok sikerének valószínűségét.

A második áttörést a Stanford Egyetem mérnökei jelentették be: egy új, egyszerű, de fejlettebb kvantumszámítógép-konstrukciót hoztak létre. Az új kialakításban egyetlen atom fonódott össze egy sor fotonnal, ami több információ feldolgozását és tárolását biztosította, valamint lehetővé tette a gép szobahőmérsékleten való működését.

A Borealis még nem áll készen a műveletekre. A mérnökök számításai szerint legalább egymillió qubitre lesz szükség egy kereskedelmileg releváns kvantumszámítógép előállításához. Ennek ellenére a fejlesztés óriási előrelépés a mindennapokban is használható kvantumszámítógépek felé.