Új hajlítható telefont, e-ink-tabletet és egyéb nyalánkságokat mutatott be a Huawei

Két belépőszintű és egy csúcskategóriás okostelefont, két notebookot, egy új, a Huawei táblagépeiben eddig még nem látott technológiával operáló MatePadet és egy vezeték nélküli fülhallgatót is villantott a Huawei a törökországi termékbemutatóján, ahol a kínai cég fogyasztói üzletágának hazai vezetőjével, Thomas Liuval is lehetőségünk volt beszélni a márka magyarországi jövőjéről.

Az új termékek között ott volt a Nova Y70 és Y90, a hajlítható Mate Xs 2, a hétköznapi és profi felhasználókat is becélzó D16 és D16s, az e-ink-technológiát használó MatePad Paper, valamint a 2020-ban debütált FreeBuds Pro utódja, a FreeBuds Pro 2.

Nova Y70 és Y90

Az eseményen bemutatott két belépőszintű mobil egyaránt a kedvező árra és a kategóriában elérhető legjobb teljesítményre fókuszál. Az Y70 egy meglehetősen méretes, 6000 mAh-s akkumulátort, 22,5 W-os „gyorstöltést”, 6,75 hüvelykes, mindössze HD-felbontású, LCD FullView kijelzőt kínál. Kamerák tekintetében egy 48 megapixeles (f/1.8) fő, egy 5 megapixeles (f/2.2) ultraszéles és egy 2 megapixeles (f/2.4) mélységérzékelőről beszélhetünk, míg a szelfikről egy 8 megapixeles (f/2.0) szenzor gondoskodik. A telefon belsejében egy nyolcmagos Kirin 710a ketyeg, melyet 4 GB memória segít ki, tárhely tekintetében pedig 128 GB-ról indul az alapmodell.

Ezzel szemben az Y90 egy leheletnyivel kisebb, ám tetszetősebb, 6,7 hüvelykes, FullHD+ felbontású Edgeless FullView kijelzőt vonultat fel, ami már képes a 90 Hz-es képfrissítési rátára is. Az akkumulátor ez esetben csak 5000 mAh-s, cserébe azonban még gyorsabban tölthetjük, mint a kisebb tesót, a gyorstöltés ugyanis 40 W-ig támogatott – ez a Huawei szerint pontosan elég arra, hogy fél óra alatt 50 százalékos töltöttséget zsúfoljunk az Y90-be. A mobil egy 50 megapixeles (f/1.8) fő szenzorral és egy 2 megapixeles (f/2.4) makró-, valamint mélységérzékelő szenzorral rendelkezik. A mobilt a Snapdragon 680-as processzorra hajtja 6 GB memória társaságában, az alapmodell pedig ez esetben is 128 GB tárhelyről indul.

Az Y70 és Y90 hamarosan elérhető lesz a hazai viszonteladóknál, előbbi 79 990 forintos, míg utóbbi 99 990 forintos induló árról.

Mate Xs 2 és MatePad Paper

A Mate Xs 2 a vállalat vadonatúj, összecsukható okostelefonja, mely az elődökhöz hasonlóan kifelé hajtható kialakítással rendelkezik. A mobil kijelzője kihajtva az új, 3D Fiberglass névre keresztelt technológiának köszönhetően tükörsima felületet nyújt, és a FalconWing zsanér is sokat fejlődött. A részletekbe menve a kijelző egy 7,8 hüvelykes, 2480×2020 pixeles, 120 Hz-es OLED-kijelző, mely összecsukott állapotban körülöleli a készüléket, nincs második kijelző.

A Mate Xs 2 hátlapján egy 50 megapixeles True-Chroma szenzor, egy 13 megapixeles ultraszéles és egy 8 megapixeles telefotószenzor kapott helyet, míg szelfiket egy 10,7 megapixeles kamerával lőhetünk. A mobil belsejében meglepő módon a 2021-es Snapdragon 888-as chip kapott helyet. Memóriából 8 GB-ot kapunk, míg tárhely tekintetében 512 GB-tal van lehetőségünk játszadozni.

A MatePad Paper a Huawei egy teljesen új próbálkozása, melyet talán az e-book-olvasók és a hagyományos tabletek szerelemgyerekeként lehetne leírni. A Paper egy e-ink névre keresztelt technológiát használ, mely az első, amely megkapta a TÜV Rheinland Paper Like Display tanúsítványt. A 10,3 hüvelykes FullView kijelzőre a tablethez érkező Huawei M-Pencillel úgy írhatunk, mintha csak egy darab papír lenne előttünk – még egy kellemes, susogó hang is hallható a toll hegyének és a kijelző felületének érintkezésekor.

Az, hogy a MatePad Paper mire lesz képes a jövőben, egyelőre nem tisztázott, jelenleg olvasni, dokumentumot szerkeszteni és aláírni, jegyzetelni és írott szöveget digitalizálni van lehetőségünk rajta, emellett azonban az internetet is böngészhetjük, illetve akár YouTube-videót is nézhetünk rajta, ezek azonban nem biztos, hogy a legjobb élményt fogják majd nyújtani az e-ink-technológiának köszönhetően. Az akkumulátoridőért szerencsére nem kell aggódnunk, általános felhasználás mellett a Huawei szerint elég lesz a készüléket havi egyszer tölteni, de magas háttérvilágítással és folyamatos használat mellett is körülbelül egyhetes üzemidőre számíthatunk.

Mint azt Thomas elmondta, a hazai piac legfontosabb elemének továbbra is az okostelefonokat tartják, mivel azonban a tömegigényeket kell kielégíteniük, idehaza a Mate Xs 2 egyelőre biztosan nem lesz elérhető – de dolgoznak azon, hogy a jövőben ez változhasson. A fókusz tehát az olyan alsó és középkategóriás mobilokon lesz, mint a most bejelentett Y70 és Y90, a csúcskategóriát pedig idehaza továbbra is a P széria fogja képviselni.

Hasonló helyzet áll fenn a MatePad Paper esetében is, mely egyelőre szintén nem kerül forgalomba Magyarországon, a romániai és a lengyel piac eladásaihoz mérten azonban akár még idén a boltok polcaira kerülhet az új generációs tablet.

Ha szeretnénk, persze már most piacra dobhatnánk a terméket, de előtte még meg szeretnénk nézni, hogyan teljesít az első körös országokban, és még jobban tanulmányozni a felhasználói igényeket

– tette hozzá Liu.

FreeBuds Pro 2

Az eseményen bejelentésre került a Huawei zajkioltós, vezeték nélküli fülhallgatójának újabb generációja is, mely új chippel és meghajtókkal, 15 százalékkal jobb zajszűréssel, még jobb hangminőséggel és az előző generációhoz képest változatlan árral szeretné megnyerni a felhasználókat. A termék már nálunk van, hamarosan pedig egy tesztcikk keretén belül még részletesebben mesélünk róla.

Összegzésként a bejelentett termékek hazai ajánlott fogyasztói ára:

nova Y70 – 79 990 Ft

nova Y90 – 99 990 Ft

MateBook D16 I7-es processzorral – 499 990 Ft

MateBook D16 I5-ös processzorral – 399 990 Ft

Freebuds Pro 2 – 79 990 Ft

(Borítókép: Gábor Zoltán / Index)