Februárban a céges fiókokban már leállították, de idén novemberben a magánszemélyek előtt is lehúzza a rolót a Google Hangouts. A Hangouts az internetes kereső történetének legsikeresebb csevegőalkalmazása volt 2013 és 2016 között. Júliusban indul a kampány, amelynek során a megmaradt felhasználókat felszólítják, hogy fáradjanak át a szolgáltatás utódjára, a Google Chatre.

A Google Chat nem azonos a GChat vagy a Google Talk nevű szolgáltatással, ezek a Hangouts elődjei voltak, és szintén megszűntek. Az ott indított beszélgetések korábban átkerültek a Hangoutsba, és most a Hangoutsból átkerülnek a Chatbe.

A költözést a cég új funkciókkal megtámogatva népszerűsíti. A Chatben a már meglévő és témákat kezelő szobák mellett elérhető lesz a videóhívás is.

A Google széles körben ismert arról, hogy sokkal gyorsabban képesek csevegőalkalmazásokba belevágni és azokat elindítani, mint hogy kiforrott elképzelések születnének ezek integrálásáról. A Google Talk videóhívást tett lehetővé a GChattel ellátott Gmail online levelezőrendszerben, eközben létezett egy telefonos/SMS-es Google Voice szolgáltatás, volt közben Google Wave, Buzz és G+, amelyek rövidebb-hosszabb életű interaktív megoldások voltak. Miután a ma már Drive néven ismert Google Docsban is megjelent a csevegés, a Gmailben leváltották a GChatet, és jött a Hangouts, amelybe bekerült a videóhívás is, amely azonban 2016-tól Duo néven külön alkalmazásban is elérhető volt. Közben volt egy Allo nevű SMS-alternatíva, amit két év alatt bezártak. A Hangoutsban, mielőtt bevégezte volna, volt Hangouts Chat és Hangouts Meet (később Google Meet), ahol már szobákat is létre lehetett hozni.

A Google hosszú utat tett meg.

Minden trendet lekövettek, ami egy szétvert bazárhoz hasonlatos terméktörténetet hagyott maga után. A lényeg, hogy most viszonylag világos egységekbe állnak össze a funkciók: a Gmail a levelezés, a Chat a csevegés, a Spaces a fórumoké és a kommentszobáké, a Meet pedig a videóhívásoké (ide beolvasztják a még létező Duót). Már csak azon kell felülkerekedni, hogy a csevegések több alkalmazásban is megjelenhetnek egyszerre.

(Ars Technica, The Verge)