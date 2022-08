Elolvadtak a tudósok az űrteleszkópok által készített új fotóktól

A galaxis a Halak csillagképben található – közölte az Európai Űrügynökség (ESA), amely a NASA-val együttműködik a Hubble űrtávcső és a James Webb űrtávcső esetében is. A „Fantom-galaxis”, hivatalos nevén M74 egyfajta spirálgalaxis. Ez azt jelenti, hogy jól körülhatárolt spirálkarokkal rendelkezik, amelyek a most közzétett képeken jól láthatóan nyúlnak ki a középpontból.

The Phantom Galaxy, formally known as M74, is a kind of spiral galaxy known as a “grand design spiral.” https://t.co/OCBe1gs9iE

A képek a Hubble és a James Webb űrteleszkóp adatainak felhasználásával készültek. Utóbbi az ESA szerint „finom gáz- és porszálakat” észlelt a galaxis spirálkarjaiban. A felvételeken jól látható a galaxis középpontjában lévő nukleáris csillaghalmaz is, amelyet nem takar el a gáz.

Feast your eyes on the beautiful spiral structure of the Phantom Galaxy, M74, as seen by Webb in the mid-infrared. Delicate filaments of dust and gas wind outwards from the center of the galaxy, which has a ring of star formation around its nucleus. https://t.co/pPVvxsC6KA pic.twitter.com/JQ2C9Wf19f