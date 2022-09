Megint volt egy kis gubanc a NASA rakétaindítása körül

A héten másodszor kezdte meg a kilövőcsapat a közel 1 millió gallon üzemanyag betöltését a 98 méteres rakétába, amely a NASA által valaha épített legerősebb rakéta. A hétfői kísérletet leállították, mivel 40 perccel a tervezett kilövés előtt a hármas hajtóműnél olyan hibát észleltek a hidrogénadagoló rendszerben, amit már nem lehetett a tervezett indulás előtt kijavítani.

A tankolási művelet rövid időre leállt, de nem történt kár, és a kísérlet folytatódott. Percekkel később azonban hidrogén-üzemanyag kezdett szivárogni a rakéta alján lévő hajtóműrészből. A NASA mérnökei sokáig fáradoztak azon, hogy betömjék az ellátóvezetékben lévő tömítés körül keletkezett rést.

A visszaszámlás most is tart, tehát elképzelhető, hogy sikerül útjára indítani a rakétát. A NASA a rakéta tetején lévő legénységi kapszulát Hold körüli pályára akarja állítani. Ha a tesztbábukkal végzett öthetes bemutató sikerül, akkor az űrhajósok 2024-ben megkerülhetnék a Holdat, és 2025-ben leszállhatnának rá, írja az AP. Utoljára 50 évvel ezelőtt jártak emberek a Holdon.

