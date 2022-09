Egyre gyakoribb lesz a repülőgépeken a turbulencia

Paul Williams, a brit Readingi Egyetem légkörtudományi professzora szerint a súlyos turbulenciák száma a klímaváltozás miatt megkétszereződhet, de akár meg is háromszorozódhat.

A szakember elmondása szerint a turbulencia erősségének mérésére van egy skála. A legenyhébb turbulenciánál az utasok ellátása továbbra is minden gond nélkül folytatódhat, valamint a folyosókon is lehet még közlekedni. A mérsékelt turbulencia már határozottan megterheli a biztonsági öveket, a sétálás is nehézkes, így a légiutas-kísérőknek a helyükön is kell maradniuk.

A súlyos turbulencia már erősebb, mint a gravitáció. A bekapcsolt biztonsági övvel utazókat az üléshez szorítja, ellenkező esetben az utastérben dobálja az embereket. Ez a fajta turbulencia már súlyos sérüléseket, akár csonttöréseket is okozhat.

Paul Williams 2013-ban kezdte el tanulmányozni a témát, és az eredmények és megfigyelések is megerősítették, hogy az úgynevezett tisztalevegő-turbulencia a legveszélyesebb típus, amely semmilyen látható jelenséghez nem köthető, mint például viharhoz vagy felhőhöz. A szokásos turbulenciával ellentétben hirtelen jelentkezik, és éppen ezért nehéz rá felkészülni. A szakember szerint ez a típusú turbulencia 2050 és 2080 között nagyon általánossá válhat. Ugyanakkor ettől nem lesz veszélyesebb a repülés.

A repülőgépek nem fognak elkezdeni hirtelen lezuhanni az égből, hiszen nagyon magas szintű specifikációk szerint készülnek, és a legrosszabb turbulenciákat is képesek elviselni. Azonban míg jelenleg egy transzatlanti járaton tízpercnyi turbulenciára lehet számítani, addig ez néhány évtizeden belül 20-30 percre emelkedhet

– fogalmazott Paul Williams a CNN-nek.

A beszámoló szerint a turbulenciában megsérülők 80 százaléka légiutas-kísérő, akiknek sokszor akkor is több száz kilós kocsikat kell tologatniuk, amikor a légköri viszonyok turbulensek. Sara Nelson, az United Airlines légiutas-kísérője szerint a gyakoribb turbulenciák miatt több, repüléssel kapcsolatos szabálynak is meg kell változnia.

Ilyen például az, hogy a két év alatti gyerekek a szüleik ölében utazhatnak. Ezt nagyon balesetveszélyesnek tartja, hiszen nemcsak a gyerekek sérülhetnek meg, hanem azok is, akiknek nekicsapódnak. Úgy véli, a repülőkön is egy gyereküléshez hasonló rendszerre lenne szükség.