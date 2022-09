A Hilton tervezi az első űrhotelszobát

A Voyager Space Holdings és a Lockheed Martin megegyezett a Hiltonnal, hogy a nemzetközi hotelvállalat tervezi a Starlab űrállomás vendégszobáját.

A Voyager Space Holdings tulajdonosa a Nanoracks nevű cég, amelyet az egykor a Reagan-kormányzat nevében a szovjet, később orosz űriparral üzletelő Jeffrey Manber alapított 2009-ben. A Nanoracks tavaly decemberben a legnagyobb nyertese volt a magánűrállomások létesítését támogató Nasa pályázatnak. A Lockheed Martinnal közösen 160 milliós támogatást kaptak a Starlab megvalósítására. A másik két nyertes a Northrop Grumman-Dynetics társulás és a Blue Origin csapata (Sierra Space, Redwire Space, Genesis Engineering, Arizonai Egyetem és nem utolsó sorban a Boeing) volt – ők 125 millió és 130 millió dollárt kaptak.

A magánűrállomások támogatásának célja természetesen az élete végén járó Nemzetközi Űrállomás kiváltása. A Starlab várhatóan 2027-től kering a Föld körül.

A Voyager Space vezérigazgatója Dylan Taylor elmondta, hogy komoly üzleti lehetőségeket látnak kutatásfejlesztési szolgáltatások és vendéglátás terén is. A Hiltonnak nincsenek tapasztalatai az űriparban, de Taylor szerint ez nem gond, sőt előny, hiszen nem az űrszakma szemével nézik a berendezést.

Évtizedekig az űr felfedezése hozott pozitív változásokat itt a Földön és most a Hiltoné a lehetőség, hogy bárhová is utazzanak, ebben a különleges környezetben is javítsuk a vendégek élményét