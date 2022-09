Új rendszerrel gondolja újra a videókonferenciázás élményét a Lenovo

A techóriások a korábbinál sokkal több időt és energiát kezdtek el belefektetni a különböző online kapcsolattartási technológiák továbbfejlesztésébe – mind hardveres, mind szoftveres szinten. Az elmúlt két évben mérföldekkel jobb élmény lett használni a Microsoft Teamset és a Zoomot is, melyek egy asztali számítógépen egy webkamera társaságában, vagy egy laptopon minden további nélkül kielégítik a hétköznapi felhasználók igényét

de mi a helyzet a nagyobb cégekkel és a nagyszabású videókonferenciákkal? – merülhet fel a kérdés.

A Lenovo mert nagyot álmodni, és létrehozták a ThinkSmart termékcsaládot, mely egy olyan moduláris megoldást kínál – legfőképp cégek, de akár elkötelezett magánszemélyek számára is – amellyel a legkisebb részletig személyre lehet szabni a videókonferenciás élményt, függetlenül attól, hogy milyen környezetben helyezzük el azt.

A mag

A kínai vállalat két különböző megoldást kínál, a ThinkSmart Core + Controller csomagot azok számára, akik már rendelkeznek megfelelő audiovizuális kiegészítőkkel, illetve a ThinkSmart Core Full Room Kitet, mely magába foglalja a teljes csomagot. Mindkét megoldás lelke a ThinkSmart Core, mely tulajdonképpen egy brutális teljesítményű, Windows-t futtató számítógép. Ha felnyitnánk, belsejében egy 11. generációs Intel Core i5-ös processzort, 8 GB DDR4-es memóriát, illetve 256 GB PCIe SSD-t találnánk benne, melyek mind-mind csak azért felelnek, hogy a továbbított, illetve befogadott kép és hang minősége a lehető legjobb legyen.

Fotó: Lenovo

A Core lényege, hogy a széleskörű portkínálatnak (3 db. HDMI, 3 db. USB-A, 3 db. USB-C, Gigabit Ethernet) köszönhetően szinte bármilyen mikrofonnal vagy kamerával működjön. A ThinkSmart Core + Controller csomag része még a ThinkSmart Controller is, mely egy 10,1 hüvelykes érintőképernyő, amely USB-C-vel kell csatlakoztatni a Core-hoz, a kábel beszerzéséről azonban nem kell gondoskodni, egy tízméteres példány ugyanis ott csücsül a csomagban. Integrált állványa 30 vagy 60 fokos betekintési szöggel rendelkezik, a beépített infravörös érzékelőknek köszönhetően pedig a Controller felébred, ha a résztvevők belépnek a terembe – ráadásul a 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozónak köszönhetően akár közvetlen hangcsatlakozás is létrehozható.

A teljes csomag

A ThinkSmart Full Room Kit, mint ahogyan azt neve is sugallja, a teljes kínálatot magába foglalja, melybe beletartozik a ThinkSmart Cam és a ThinkSmart Bar is. Előbbi egy intelligens, tárgyalótermi, 4K HDR (High Dynamic Range) képességű kamera, amely egyaránt alkalmas kis, közepes és nagy termekben tartott megbeszélésekhez; a mesterséges intelligenciának köszönhetően pedig olyan általunk is kipróbált technológiákat is támogat, mint az aktív beszédkövetés, az autozoom, az automatikus képkeretezés és a személyszámlálás.

Fotó: Lenovo

Ha egyszerre több személy tartózkodik a kamera látómezejében, olyan szélesre veszi a látószöget, hogy mindenki a képbe férjen, ha azonban valaki elhagyja a tárgyalót, a ThinkSmart Cam képes automatikusan a bent maradó személyekre szűkíteni a látóteret. A kamerának ráadásul az sem jelent problémát, ha az illető egyedül tartózkodik a tárgyalóban és fel alá járkál,

A ThinkSmart Cam ugyanis automatikusan követni tudja az előtte tartózkodókat – ha pedig valaki teljesen kisétál a kamera látómezejéből, a Cam képes következtetni, hogy az illető hol bukkanhat fel legközelebb.

A másik kiegészítő a Think Smart Bar, mely ugyanolyan hatékonyan használható nagy tárgyalótermekben, mint egy dedikált otthoni irodában. A Bart legegyszerűbben egy könnyű, önálló, prémiumkategóriás hangszóróként lehet jellemezni, melynek különálló, asztalra helyezhető kör alakú tagja négy beépített mikrofonnal törekszik elérni a tökéletes tárgyalótermi hangélményt. A hangfal tetején ráadásul található egy mágneses sáv is, mely tökéletes arra, hogy például a ThinkSmart Camet rögzítsük rá.

Mint írtuk, egyaránt a Core és a kiegészítők is használhatók más rendszerekkel, a legjobb élményt azonban természetesen együtt nyújtják a Lenovo új készülékei. A kínai cég megoldása a Microsoft Teams-szel és a Zoommal tud együttműködni, ezek előretelepítve érkeznek a ThinkSmart Core-ra, ráadásul a beüzemelés sem igényel 1-2 óránál több időt.

Ez a szerkesztőségi anyag a Lenovo támogatásával jött létre.

(Borítókép: Getty Images)