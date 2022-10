Új funkciót tesztel az Instagram, lehet, hogy már az ön mobilján is ott van

Az elmúlt napokban több felhasználó is jelezte, hogy egy teljesen új felület vált számukra elérhetővé az alkalmazásban – számolt be a The Verge az XDA Developers információi alapján. Mint azt a lap írja, a funkció először júniusban jelent meg néhány véletlenszerűen kiválasztott felhasználónál, mostanra azonban egyre szélesebb körben terjed, mely akár azt is jelentheti, hogy kilépett a tesztelői fázisból.

Oszd meg, mi jár a fejedben!

– olvasható a felszólítás az új szövegdobozban, mely a felhasználók profiloldalán jelenik meg. Érdekesség, hogy ha valaki posztol egy üzenetet, arról a követők nem kapnak értesítést, ha azonban valaki profiljára tévednek, akkor lehetőségük van rá válaszolni és reagálni. Vélhetően ezzel szeretne az Instagram forgalmat terelni a hírfolyam mellett a felhasználók profiljára is.

Mivel a kis jegyzetek 24 óra után eltűnnek, nagyon hasonlítanak az Instagram-történetekre, melyekben szintén rengeteg szöveget osztanak meg az instagramozók, azt a Meta azonban fotók és videók megosztására találta ki. Kíváncsian várjuk, mennyire fognak a felhasználók az új fejlesztéshez adaptálódni.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az új funkció milyen minta alapján jelenik meg a felhasználóknál, egyaránt tapasztalták androidos és iOS-es mobilokon is. A legegyszerűbb dolog, amit tehet, az az, hogy alkalmazásboltjában (Google Play vagy App Store) frissíti az Instagramot az aktuálisan elérhető legfrissebb verzióra, és vár. A Metánál ugyanis bevett szokás, hogy fejlesztéseiket egyenként aktiválják a profiloknál.