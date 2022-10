Lebukott a Microsoft, így nézhet ki a Windows 12

Bár 2015-ben, a Windows 10 megjelenésekor azt nyilatkozták, ez lesz az utolsó számozott főverziója a Microsoft asztali operációs rendszerének, a 2021-ben megjelent Windows 11 minden felülírt – most pedig úgy néz ki, hamarosan már a Windows 12-t futtathatjuk számítógépeinken.

A korábbi évekhez hasonlóan október első felében idén is megtartotta Microsoft Ignite névre keresztelt fejlesztői konferenciáját a redmondi vállalat, mely egyértelműen a szakmának szólt, így a nézőszám sem volt kiemelkedő – arra ugyanis senki sem számított, hogy ha ugyan csak korlátozottan is, de betekintést nyerhetünk a Windows következő verziójába.

A konferencia során, az egyik előadás közben egy olyan windowsos felületen mutattak be egy funkciót, mely a nagyközönség számára eddig teljesen ismeretlen volt. Mint kiderült, a nézők minden bizonnyal a Next Valley kódnéven futó fejlesztői bétát láthatták, melyet közel sem biztos, hogy szándékosan mutatott meg a Microsoft – derül ki a Windows Central beszámolójából.

Egy kis macOS-inspiráció

Az, hogy a különböző techóriások napról napra másolják egymást, egyáltalán nem újdonság, évről évre olyan funkciókkal bővül az Apple-féle macOS és a Windows is, melyek a konkurencia operációs rendszerében már évek óta fellelhetők voltak. A Windows 11-gyel azonban a Microsoft a dizájnnyelvezetén is változtatott, mely több esetben is a MacOS-re hajazott, elég csak a lekerekített ablakokra és a Task Bar ikonjainak központozására gondolni.

Fotó: Zac Bowden / Windows Central Jelenleg így mutat a Next Valley kódnéven futó Windows

A Windows 12-vel a jelek szerint a Microsoft ráadásul továbbviszi ezt a vonalat, a kiszivárgott fejlesztői béta ugyanis még több, a macOS-től kölcsönzött dizájnelemet tartalmaz. Ilyen például a korábban is említett Task Bar lekerekítése, mely ezentúl nem a kijelző alján fog pihenni, hanem kvázi afölött lebegni. Az értesítési központ, valamint a státuszjelzők is ráncfelvarráson estek át, korábban ugyanis a jobb alsó sarokban helyezkedtek el,

ezt a területet azonban teljesen megszüntette a Microsoft, ezúttal már a jobb felső sarokban, egy új menüsorban találjuk őket, mely szintén felettébb hasonlít a MacOS megoldására.

Újdonság, hogy a jelek szerint visszatér majd a Windows 10-ből ismert keresősáv, melyet a Windows 11-ben alapértelmezett esetben egy ikon váltott – a 12-ben azonban már a kijelző közepén, a korábban is említett felső sávban találhatjuk meg. Ideköltözött egyébként az időjárás-előrejelző is, egészen pontosan a bal felső sarokba. Bár az Ignite-on kiszivárgott képernyőképen nem látszik, Zac Bowden, a Windows Central egyik szerkesztője szerint a redmondi vállalat természetesen más újításokat is tesztel, melyek a következő Windowsban mind-mind feltűnhetnek, ilyen például

egy újratervezett zárolási és bejelentkező képernyő,

egy újratervezett értesítési központ,

illetve több, átfogó UI-frissítés, melyek az érintőképernyőt használók felhasználói élményét növelik anélkül, hogy a billentyűzetet és egeret használókét csökkentenék.

Utóbbi egyáltalán nem meglepő, a Microsoft célja ugyanis mindig egy eszközöket átfogó, multifunkcionális operációs rendszer létrehozása volt, mely a lehető legtöbbféle úton és módon használható, beleértve ebbe az asztali számítógépeket, a laptopokat, a tableteket, illetve a mobilokat is – legyenek azok hétköznapiak vagy az új, kinyitható kijelzővel rendelkező őrülethez tartozók. Azt, hogy az új főverzió mikor kerülhet a nyilvánosság elé, egyelőre még elég komoly köd fedi, az azonban biztos, hogy a Windows 11 bejelentésével a Microsoft megerősítette, hogy próbálnak átállni egy hároméves megjelentetési ciklusra, így legkorábban valamikor 2024-re várhatjuk az operációs rendszert.

Nem ez az első ilyen eset

Az, hogy a Microsoft idő előtt szivárogtat ki valamit a saját fejlesztéseikkel kapcsolatban, egyáltalán nem ritka – a Microsoft Store például rendszerint leleplez megjelenés előtt különböző videójátékokat, legutóbb pedig Phil Spencer, a Microsoft Xbox részlegének vezetője leplezett le egy új, még tervezési fázisban lévő Xbox-konzolt.

Mint írtuk, Spencer épp Twitter-oldalára posztolt egy fotót, hogy köszöntse az akkor 25 éves Fallout-franchise fejlesztőit és kiadóját. A kép hátterében egy polc volt, melynek legfelső szintjén feltűnt egy felettébb kicsi Xbox-konzol is, mely első blikkre a Series S miniatűr változatának tűnhetett, számításba véve azonban a pletykákat, melyek egy kizárólag interneten keresztüli játék streamelésre képes Xboxról szóltak, hamar kiderült, hogy mi is pihenhet a polcon.

Ezt támasztotta alá egyébként az Xbox hivatalos Twitter-oldalának hozzászólása is, melyben viccesen felhívták a főnök figyelmét a különböző prototípusok véletlenszerű kiszivárogtatásának veszélyeire.

(Borítókép: Daniel Pier / NurPhoto / Getty Images)