Elbutulhatnak az idősek a tévénézéstől

A Proceedings of the National Academy of Sciences című folyóiratban közzétett kutatás megállapította, hogy azoknál, akiknek az üléssel töltött idejét elsősorban tévénézéssel töltötték, 24 százalékkal nőtt a demencia kockázata, míg azoknál, akik ezt az időt számítógépezéssel töltötték, 15 százalékkal csökkent a demencia kockázata. A kutatók kifejtették, hogy a tévénézés kognitívan passzív, vagyis kevés gondolkodást igényel, míg a számítógép-használat kognitívan aktív, vagyis (az olvasáshoz hasonlóan) intellektuálisan serkentőbb − írta meg a The Washington Post.

A vizsgálatban résztvevők mindkét csoportjánál fennmaradt az üléshez kapcsolódó demencia kialakulásának esélye, függetlenül attól, hogy a nap más időszakaiban fizikailag mennyire voltak aktívak. Korábbi tanulmányok rámutattak arra, hogy a testmozgás jótékony hatással van a kognitív hanyatlás és a demencia kockázatának csökkentésére.

Több mint százezren vettek részt a vizsgálatban

A demencia, amelyet a tudomány nem tekint az öregedés normális részének, egy gyűjtőfogalom, amelyet egy sor olyan tünet − memóriavesztés, zavartság, nyelvi és gondolkodási problémák, valamint viselkedésbeli változások − leírására használnak, amelyek idővel egyre súlyosabbak lesznek és befolyásolják az egyén mindennapi életét és tevékenységeit. Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb típusa. Ma az Egyesült Államokban körülbelül 6 millió ember szenved Alzheimer-kórban és a kapcsolódó demenciákban − a legtöbbjük 65 évnél idősebb, és több a nő, mint a férfi −, és a Járványügyi Központ (CDC) szerint ez a szám 2060-ra várhatóan 14 millióra nő.

Az új kutatásban 146 651 olyan 60 éves és idősebb felnőtt vett részt, akik a vizsgálat kezdetekor nem szenvedtek demenciában. A mintegy tucatnyi éven keresztül tartó nyomon követő vizsgálat alatt 3507 résztvevőnél diagnosztizáltak demenciát.

A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy

a kognitívan passzív [mozgásszegény viselkedés], például a tévénézés csökkentése és a kognitívan aktív [viselkedés], például a számítógép-használat növelése, akár csak kis mértékben is, jelentős pozitív hatással lehet az egyének demencia kockázatára, függetlenül a fizikai aktivitástól.

