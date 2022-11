Már jövő év elején piacra dobhatja új kütyüjét a Meta

Nagyon úgy tűnik, hogy jövőre egy újabb Quest-headsettel örvendezteti meg a vásárlókat a Meta, a cég negyedéves eredményjelentésén ugyanis csendben elhangzott, hogy a vállalat a közeljövőben a költségek további emelkedésére számít, részben a „Reality Labs hardverköltségei miatt, amelyeket az átlagfogyasztóknak szánt Quest headsetünk következő generációjának jövő évi bevezetése okoz” – számolt be az amerikai IGN.

Bár a gyártó nem nevezte nevén a headsetet, az átlagfogyasztóknak szánt jelzőből hamar ki lehet következtetni,

hogy minden bizonnyal a Meta Quest 2 utódjáról, azaz a Quest 3-ról van szó, mely a pletykák szerint konfigurációktól függően 300 és 500 dollár közé lesz beárazva.

Más kiszivárgott információk szerint a Quest 3 egy úgynevezett mixed reality headset lesz, mely mindössze annyit jelent, hogy egyszerre fogja a virtuális (VR) és a kiterjesztett (AR) valóság technológiáit alkalmazni.

Korábban a The Information arról számolt be, hogy a Meta 2022 és 2024 között négy VR headset megjelenését tervezi, köztük két új Meta Questét. Ezek közül az egyikről már kiderült, hogy a Quest Pro lesz az, ugyanezen informátorok szerint pedig a Quest 3 egy olcsó modellje is a boltokba kerülhet 2024-ben.