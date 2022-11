Komoly lépésre szánta el magát az Apple

Egy teljesen új, frissített Siri-élményen dolgozik az Apple, aminek keretén belül törölnék a jelenleg is használatos Hey Siri parancs kimondásának feltételét ahhoz, hogy szóban is aktiválni tudjuk az asszisztenst. Minderről Marc Gurman, a Bloomberg újságírója és az egyik legmegbízhatóbb, Apple-hírekkel kapcsolatos szivárogtató számolt be, akinek munkásságáról korábban már az Indexen is írtunk. A férfi szerint

A vállalat egy olyan kezdeményezésen dolgozik, amely a »Hey« kiváltó mondat elhagyására irányul, hogy a felhasználónak az asszisztens felébresztéséhez egyszerűen csak annyit kelljen mondania, hogy »Siri«. Bár ez apró változtatásnak tűnhet, a váltás megvalósítása olyan technikai kihívás, amely jelentős mennyiségű AI-képzést és mögöttes mérnöki munkát igényel

– magyarázta Gurman hírlevelében. Később hozzátette, hogy a projekt összetettségéhez tartozik az is, hogy Siri képes legyen megérteni a „Siri” kifejezést több akcentusban és dialektusban is, amit korábban a „Hey” kezdőszó merőben megkönnyített.

A tervek szerint az almás cég azon is dolgozik, hogy személyi asszisztensük még több harmadik féltől származó alkalmazásban is integrálva legyen, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsák a felhasználóknak.

(Borítókép: Sean Gallup / Getty Images)