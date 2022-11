411 nap után gyógyult meg a legkoronavírusosabb élő brit férfi

A pácienst kezelő orvosok most megerősítették, hogy az 59 éves férfi egyhuzamban több mint egy évig volt állandóan beteg. A szakemberek a férfi betegségéről a Clinical Infectious Diseases nevű folyóiratban tettek közzé egy tanulmányt.

Az írásból az derült ki, hogy a pácienst még a vírusnak a korai, vuhani variánsa fertőzte meg, és elsősorban azért nem tudott felgyógyulni a betegségből, mert közvetlenül a fertőzés előtt esett át veseátültetésen, amely legyengítette az immunrendszerét. A férfit először 2020 decemberében tesztelték pozitívra,

2022 januárjában viszont még mindig koronavírusos volt a tesztek szerint – annak ellenére, hogy tüneteket akkor már nem észlelt magán.

Az orvosok végül azután tudták kikúrálni őt a Regeneron nevű koronavírus-gyógyszer alkalmazásával, hogy identifikálták a szervezetében lévő variánst egy genetikai vizsgálattal (maga a szer ugyanis elsősorban a régi variánsok ellen hatásos).

A 411 nappal az 59 éves férfi rekordernek számít:

A világon ő hordozta a legtovább a szervezetében a kórokózot úgy, hogy túl is élte a betegséget.

Volt ugyanis olyan páciens, aki 411-nél is több napig volt beteg, Az illető szintén egy krónikus betegségben szenvedő brit férfi volt, aki 505 napig produkált állandóan pozitív teszteket, de őt végül legyőzte a betegség.

Az azóta lezárult genetikai vizsgálatok mindkét páciens esetében megerősítették, hogy az érintettek tényleg állandóan vírusosak voltak, és egyszer sem fertőzte őket újra a koronavírus. A Sky News szerint a pácienst kezelő és a most megjelent tanulmányt szerző orvoscsapat vezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy a legyengült immunrendszerű páciensek a mostani koronavírus-variánsok mellett is ki lehetnek téve az állandósuló koronavírus-fertőzés veszélyének.