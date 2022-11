Hihetetlen felfedezést tett a James Webb űrteleszkóp

A csillagászok azt mondták, ha az eredmények beigazolódnak, akkor az újonnan felfedezett csillagok tömkelege megelőzné a Hubble űrteleszkóp által azonosított legtávolabbi galaxist – a rekordtartót, amely 400 millió évvel a világegyetem kezdete után keletkezett.

Nem kizárt tehát, hogy a csillagok hamarabb keletkezhettek, mint azt korábban gondolták a kutatók, ezért is fontos a mostani fejlemény. A James Webb űrtávcső legújabb felfedezéseit az Astrophysical Journal Letters című folyóiratban részletezték a csillagászok. A cikk két kivételesen fényes galaxissal foglalkozik, az elsőről azt feltételezik, hogy 350 millió évvel az ősrobbanás után keletkezett.

"This is a whole new chapter in astronomy."



