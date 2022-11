Akár bőrfelületre is helyezhető, rugalmas kijelzőt mutatott be az LG

Bár a hajlítható és feltekerhető kijelzők korántsem számítanak újdonságnak – hiszen tulajdonképpen a hajlítható telefonok is ilyeneket használnak – az LG új fejlesztése mégis egy teljesen új szintre emeli a kijelző fogalmát.

Több mint 20 éve már, hogy a dél-koreai LG Displays különböző kijelzőket (elsősőrban LCD és OLED paneleket) gyárt, kimagasló minőségben. Ennek köszönhető többek között az is, hogy a világ egyik legnagyobb beszállítójává válhattak, így kijelzőik nem csak LG termékekben, de például a legújabb iPhone 14 Prók és iPhone 14 Pro Maxokban is visszaköszön.

A gyártó mindig is szeretett kísérletezni, az elsők között voltak, akik hajlított kijelzős OLED tévét dobtak piacra, és szintén az elsők között mutatták meg a nagyérdeműnek azt is, milyen lehet (az akkor még csak) hajlított és nem hajlítható kijelzővel szerelt mobilok világa. Az LG G Flex és G Flex 2 meghatározó okostelefonok voltak a maguk idejében, mivel azonban az anyavállalat 2021-ben teljesen kiszállt a telefongyártásból, az LG-nek jóformán csak a kijelzőik, a tévéik, a monitorjaik, az okos kiegészítőik és háztartási gépeik maradtak meg.

Ilyet még biztosan nem látott

Minden bizonnyal ennek köszönhető az is, hogy a dél-koreai gyártó egyre több pénzt és energiát fektet az új kijelzőtechnológiák fejlesztésébe, melynek egyik diviziója most kiemelkedő eredményeket ért el.

Az LG Display ugyanis készített egy olyan új kijelzőt, amely alapjáraton 12 hüvelykes, azonban rugalmas felépítésnek köszönhetően bármikor kisebbre hajtható, vagy akár 14 hüvelyes méretig is nyújtható.

A gyártó az áttörésről egy héttel ezelőtt számolt be először, akkor mint elmondták, a nyújtható kijelző felbontása 100ppi, és képes a teljes RGB színskála megjelenítésre. A prototípust 40μm alatti pixelosztással rendelkező mikro-LED-ek segítségével hozták létre, amelyeket egy általában kontaktlencsékben használt szilícium szubsztrátba építettek be. Az LG Display szerint mindez egy különleges, "gumiszalaghoz hasonló" állagot biztosít, és lehetővé teszi, hogy bármely irányban, akár 20 százalékkal is nyújtható legyen a kijelzőjük.

A nyújtható kijelzők nemcsak vékonyak és könnyűek, hanem hajlított felületekre, például bőrre, ruhára és bútorokra is rögzíthetők

– olvasható a közleményben az információ, mely a felhasználási lehetőségek végtelen tárházát nyithatja meg előttünk. Az új kijelzővel ugyanis jóformán bármilyen felület interaktívvá varázsolható, legyen az egy üresen álló fal, vagy oszlop a nappaliban, egy tükör a fürdőszobában, egy bútor oldala a hálószobában, vagy extrémebb és még futurisztikusabb helyzetekben éppen az alkarunk.

Rossz hír, hogy a vállalat egyelőre nem jelentett be olyan termékeket, amelyekben a technológiát alkalmaznák, azt azonban elárulták, hogy a jövőben az olyan iparágakat céloznák be vele, mint a viselhető eszközök, a mobilitás, az okoseszközök, a gaming és a divat. A bemutatott kijelző egyelőre még csak prototípusként üzemel, melyet a gyártó a dél-koreai kormány felkérésére kezdett el fejleszteni évekkel ezelőtt – remények szerint 2024-re azonban sokkal tovább fejleszthetik a technológiát.

Monitorban már láthattunk hasonlót

Mint azt korábban is említettük, a hajlított és hajlítható kijelzők nem újdonságok a piacon, az LG azonban nemrégiben valami olyat is bemutatott, ami egy fokkal már közelebb áll a nyújtható és rugalmas kijelzőjükhöz. Az LG OLED Flex európában a 2022-es berlini IFA-n mutatkozott be, különlegessége pedig, hogy egy olyan 42 hüvelykes gaming monitor, mely gombnyomásra képes körülbelül tíz másodperc alatt síkképernyős módból akár 900R-es értékig görbülni.

A monitor egyébként meglepő módon már kapható is, így ha valaki hajlandó kifizetni érte a pöttöm 3000 dolláros (körülbelül 1,2 millió forintos) ajánlott fogyasztói árat, az már indulhat is beszerezni egyet.

Fontos egyébként megjegyezni, hogy nem az LG Displays az egyetlen vállalat, aki a nyújtható kijelzők kivitelezésével fantáziálgat – nemrégiben például a szintén dél-koreai Samsung is hasonló ambiciókról számolt be, így kíváncsian várjuk, hová vezet majd a verseny a két techóriás között.

(Borítókép: LG Displays)