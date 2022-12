Sikerülhetett az áttörés, közelebb kerültünk a korlátlan energiatermeléshez

A fúziós kutatások célja annak a nukleáris reakciónak a megismétlése, amely révén a Napban energia keletkezik. Ez a karbonmentes energia „Szent Grálja”, amelyet a tudósok az 1950-es évek óta hajszolnak. Még legalább egy évtizedre − talán évtizedekre − van a kereskedelmi felhasználástól, de a legújabb fejlesztést a Biden-kormányzat valószínűleg a kormány évek óta tartó hatalmas beruházásának megerősítéseként fogja reklámozni − írta meg a The Washington Post.

Óriási mennyiségű állami és magánpénzeket áramoltattak világszerte a fúziós versenybe, azzal a céllal, hogy végül olyan fúziós erőműveket állítsanak elő, amelyek szén-dioxid-kibocsátás és radioaktív hulladék nélkül, valamint a nap- és szélenergia hasznosításához szükségesnél jóval kevesebb erőforrás felhasználásával tudnának áramot előállítani. A támogatók szerint az éghajlati előnyökön túlmenően ez a technológia segíthet olcsó áramot biztosítani a világ szegény országainak.

A legtöbbünk számára ez csak idő kérdése volt

− mondta egy vezető, magfúzióval foglalkozó tudós, aki ismeri a kaliforniai Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium azon részlegének munkáját, ahol a felfedezést tették.

A fejleményről először a Financial Times számolt be vasárnap, a hírt a The Washington Postnak két, a kutatásokat ismerő személy is megerősítette. Jennifer Granholm energiaügyi miniszter a tervek szerint kedden teszi meg a bejelentést.

A minisztérium és a laboratórium nem kívánt nyilatkozni. A laboratórium egyik tisztviselője azt mondta, hogy az ottani kutatók még mindig véglegesítik elemzésüket, és kedd előtt nem adnak ki semmilyen hivatalos tájékoztatást.

Sikerülhetett elérni a nettó nyereséget

A fizikusok az 1950-es évek óta próbálják hasznosítani a Napot működtető fúziós reakciót, de eddig egyetlen csoportnak sem sikerült több energiát előállítani a reakcióból, mint amennyit az elhasznál − ez a mérföldkő nettó energianyereség vagy célnyereség néven ismert, ami segítene bizonyítani, hogy a folyamat megbízható, bőséges alternatívát jelenthet a fosszilis tüzelőanyagok és a hagyományos atomenergia helyett.

A kaliforniai szövetségi Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium, amely a tehetetlenségi fúziónak nevezett eljárást alkalmazza, amely közben egy apró hidrogénplazma-granulátumot bombáznak a világ legnagyobb lézerével, az elmúlt két hétben egy fúziós kísérletben nettó energiamennyiséget ért el − mondták el a források a Financial Timesnak.

Az amerikai kormányzati létesítményben a fúziós reakció mintegy 2,5 megajoule energiát termelt, ami a lézerek 2,1 megajoule-os energiájának mintegy 120 százaléka − mondták az eredményeket ismerő személyek, hozzátéve, hogy az adatok elemzése még folyamatban van.

Teljesen tiszta energia

A magfúzió két atom hihetetlenül nagy sebességgel történő összeütköztetésén alapul, és a reakció energiáját elektromos árammá alakítja. Eközben sem szén-dioxid, sem radioaktív hulladék nem keletkezik.

A tudósok évtizedek óta kísérleteznek a fúziós reakciókkal, de eddig még nem sikerült olyan reakciót létrehozniuk, amely több energiát termel, mint amennyit felhasznál. Bár a mostani eredmény jelentős, még mindig hatalmas mérnöki és tudományos kihívások állnak a tudósok előtt.

A nettó energiamennyiség megteremtéséhez a világ egyik legnagyobb lézerének bevonására volt szükség. Ennél is fontosabb, hogy a mérnököknek még ki kell fejleszteniük azokat az eszközöket, amelyek képesek megfizethető módon ezt a reakciót olyan villamos energiává alakítani, amely betáplálható az elektromos hálózatba.

A tudósok szerint a fúziós energia nagy mennyiségben való előállítására képes eszközök megépítéséhez olyan anyagokra lenne szükség, amelyeket rendkívül nehéz előállítani. Ugyanakkor a reakció során neutronok keletkeznek, amelyek óriási terhelést jelentenek a berendezéseknek, és a folyamat közben tönkremehetnek.

A Biden-kormányzat a fúziós energia kutatását az éghajlat- és energiaügyi programjában prioritásként kezeli. Az elmúlt évtizedekben az Egyesült Államok, Oroszország és különböző európai nemzetek kormányzatai dollármilliárdokat fordítottak a fejlesztésekre.

