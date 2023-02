Tudja, miért utazott Mark Zuckerberg Magyarországra?

Nem túlzás azt kijelenteni, hogy a Facebook teljesen átformálta a hétköznapjainkat és azt, hogy hogyan beszélgetünk és lépünk kapcsolatba ismerőseinkkel – vagy éppen teljesen idegenekkel. Ha találkozunk egy új emberrel, bemutatkozás után a második, harmadik cselekedetünk az, hogy megkeressük az illetőt Facebookon és ismerősnek jelöljük, hiszen biztosra vesszük, hogy elérhető a platformon.

Mark Zuckerberg sikertörténete ráadásul nem csak a felhasználókat vonzotta be, hanem Hollywoodot is, 2010-ben ugyanis egy film is megjelent a Facebook alapításáról , amely a későbbiekben a legjobb adaptált forgatókönyvnek járó Oscar-díjat is elnyerte. De mennyit tud magáról a Facebookról és alapítójának, Mark Zuckerbergnek a történetéről? Tesztelje velünk tudását!

(Borítókép: Mark Zuckerbeg 2017. április 18-án. Fotó: Justin Sullivan / Getty Images )