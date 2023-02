A Samsung közölte, mikor érkezik a legújabb androidos rendszer

A Samsung tavaly év végén adta ki a legújabb Android 13-at a Galaxy készülékek tulajdonosainak. A vállalat lenyűgöző munkát végzett a gyors bevezetés terén a jogosult készülékek számára. Jelenleg több tízmillió Galaxy okostelefonon és táblagépen fut az Android 13 a One UI 5.0-val.

A hangsúly most az Android 14-re helyeződik át. A Google 2023 februárjában adta ki az első Android 14 Developer Preview-t. De a Google előzetesei nem érhetőek el a Samsung készülékekhez, így a vállalat minden évben elindítja saját One UI bétaprogramját. Az idei bétaprogramra a harmadik negyedévben számíthatunk. Mint mindig, egy új Android OS-frissítéshez egy új One UI-verzió is társul, az Android 14 pedig a One UI 6.0-val párosul.

A Samsung közzé is tette szoftverfrissítési irányelveit, így könnyen kideríthető, mely készülékek kapják meg az Android 14 One UI 6.0 frissítést. Sok olyan készülék van, amely már négy Android OS-frissítésre jogosult – írja a SamMobile. Nézze meg az alábbi listát, hogy az ön készüléke szerepel-e rajta!

Galaxy S széria

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z széria

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A széria

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A33

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Korábban megírtuk, a Samsung február 1-jén leplezte le csúcskategóriás készülékcsaládjának új generációját. A család tagjai a Galaxy S23, a Galaxy S23+ és a Galaxy S23 Ultra. Külsőleg sok változás az előző szériához képest nem tapasztalható, de az igazi újdonság a készülékek belsejében található, azokban ugyanis már a Qualcomm 4 nanométeres eljárással készülő, Snapdragon 8 Gen 2-es chipje dolgozik.

