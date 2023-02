Ismét mozgásba lendült az SMS-maffia

Mint arról korábban az Index is beszámolt, az elmúlt hetekben, hónapokban megsokszorozódtak az ilyen esetek, szerkesztőségünkben vannak olyanok, akik heti szinten kapnak átverő üzeneteket. Tavaly írtunk már olyan csalókról, akik futárszolgálatnak adják ki magukat, de a Netflix nevében is érkeztek már – természetesen átverő – üzenetek, így történt ez most is.

Az üzenetben akárcsak korábban, ezúttal is a következő áll:

Netflix : Legutóbbi befizetését elutasitottak,kerjuk er sitse meg fizetési adatait, különben fiokjat felfüggesztjük

Mint az jól látható, az SMS tele van elgépelésekkel és helyesírási hibákkal, ez az első számú figyelmeztető jel, melyből rájöhetünk, hogy az üzenet nem a Netflixtől érkezik. A legszebb az egészben persze az, hogy az SMS-t olyanok is megkapják, akik nem is előfizetők, számukra lehet a legegyértelműbb, hogy átverésről van szó.

Amennyiben ilyen üzenetet kap, semmiképp se nyissa meg a benne található linket, a legjobb pedig, ha magát az üzenetet is törli, hogy később se koppinthasson rá, pusztán véletlenségből.

