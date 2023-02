Elon Musk: Sztálin ezt imádta volna!

A Google tájékoztatása szerint a Pixel 6, Pixel 6a és Pixel 7 modelleken elérhető funkció február 23. óta bármilyen androidos okostelefonon elérhető, sőt, azok az iOS-felhasználók is hozzáférnek, akiknek van Google One felhőalapú adattároló előfizetésük, írja a PC World.

Starting to roll out today, #GoogleOne members — on Android and iOS — will be able to enjoy #MagicEraser, a new HDR video effect, free shipping on select print store orders and more so you can easily perfect all of your memories in Google Photos.https://t.co/npIMRVbMUT pic.twitter.com/V2IJLonNaP