Az életet meghosszabbító enzimet találtak

A Virginiai Egyetem munkatársai ígéretes módszert találtak az öregedés lelassítására: a testben idővel felhalmozódó zsírokból származó glicerint és glicerinaldehidet eltávolító méregtelenítő kúrát.

Váratlan felfedezés volt. Azt a jól alátámasztott hipotézist követtük, hogy a hosszú élet titka a sejteket megújító folyamat, az autofágia aktiválása, innen jutottunk az egészség és élet meghosszabbításának eddig ismeretlen mechanizmusához

– mondta Eyleen Jorgelina O’Rourke PhD, az egyetem orvosi karának és biológiai tanszékének munkatársa.

O'Rourke és kollégái a Caenorhabditis elegans fonalférgekhez fordultak, amelyek genetikailag 70 százalékig egyeznek az emberrel, ezért annyira kedvelt modellállatok, hogy több Nobel-díjat is megítéltek a velük végzett kutatások nyomán.

A sejtek elhasználódott alkatrészeit újrahasznosító autofágiát vizsgálva kiderült, hogy van egy olyan folyamat, amely az autofágia aktiválása nélkül is képes

50 százalékkal meghosszabbítani az életet.

Ez az alkohol és aldehid-dehidrogenáz mediált öregedés elleni reakció vagy röviden AMAR.

A kutatók egy adh-1 nevű gén aktiválásával fokozták az alkohol lebontásában is részt vevő alkohol-dehidrogenáz enzim termelését, ami a glicerin és glicerinaldehid mérgező hatásának kivédésével meghosszabbította a C. elegansok életét. Mivel nem biztos, hogy máshol is működik az, ami a fonálférgeknél bejött, a kutatók ezt követően megvizsgálták a mechanizmust élesztőgombákon, embereken és más emlősökön is. Az eredmények közvetetten alátámasztották ezt: kiderült, hogy embereknél a kalóriaszegény táplálkozás és böjtölés az öregedés elleni enzim emelkedett szintjével járt.

A tudósok szerint a glicerin és glicerinaldehid szintjének növekedése a test által raktározott zsírok növekedésével függ össze. Az új eredmények reményeik szerint az AMAR-folyamatot érintő új gyógyszerek fejlesztéséhez nyitnak utat – ők maguk egyébként nem érintettek ilyen gyógyszerek fejlesztésében. Kiemelték, hogy szerintük az öregedéssel járó egészségügyi problémák okozta családi terhek könnyítésének egyik legjobb módja, ha magát az öregedést lelassítjuk le.

(SciTechDaily)