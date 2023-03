Nem sikerült a 3D nyomtatott rakéta kilövése

A magyar idő szerint csütörtök hajnalban indított rakéta egy prototípus volt, rakomány nélkül. A rakétának a kilövés után nyolc perccel kellett volna elérnie az orbitális röppályát. Ha ez sikerült volna, a Relativity Space lehetett volna az első, magánkézben lévő, kockázati tőkéből finanszírozott vállalkozás, amelynek sikeres az első kilövése.

Ez sajnos nem jött össze: öt perccel indulás után, a második fázis leválásakor nem sikerült elérnie a Föld körüli pályát.

A Terran 1 elnevezésű rakéta felbocsátását már kétszer el kellett halasztani, mert probléma volt a hajtóanyag hőmérsékletével és az üzemanyag nyomásával. A rakéta ezúttal, a harmadik próbálkozásnál már a tervezett indítási időpontban sikeresen elemelkedett a floridai kilövőállásról.

A Terran 1 feladata az lenne, hogy akár 1250 kilogramm rakományt juttasson fel a világűrbe, Föld körüli pályára.

A kétfázisú, 33,5 méter magas és 2,3 méter átmérőjű rakéta tömegarányosan 85 százalékban 3D nyomtatással készült elemekből áll, beleértve a hajtóműveket is. A Relativity Space célja, hogy ezt az arányt 95 százalékra emelje.

A rakéta hajtóanyaga is kísérleti, úgynevezett methalox, amely folyékony metán és oxigén elegye. A rakétát készítő cég szerint ez a jövő üzemanyaga, mert a Marson is könnyen előállítható. Ezt tervezi használni a SpaceX Starship űrhajója és a United Launch Alliance Vulcan nevű járműve is.

A kudarc ellenére is sikerként könyvelik el a kilövési kísérletet

A Relativity Space célja annak bizonyítása, hogy lehetséges 3D nyomtatással olyan rakétát alkotni, amely kibírja a kilövés és az űrutazás jelentette terhelést. Ez jelentős mértékben leegyszerűsíthetné és olcsóbbá tehetné a rakétagyártást, de az eddigi tapasztalatok tükrében ez az eredmény még várat magára.

A vállalat már 1,65 milliárd dollár értékben írt alá szerződéseket.

– A mai kilövés igazolta a Relativity 3D nyomtatott rakétagyártási technológiáját, amivel továbbléphetünk a következő rakétához, a Terran R-hez – fogalmazott a cég.

Ez óriási győzelem, sok, történelmi jelentőségű, korábban példátlan eredménnyel

– tették hozzá.

