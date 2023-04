Meghalt a világhírű japán filmrendező

A Mutsugoro néven is ismert Hata Masanori a Milo és Otis kalandjai című film rendezőjeként vált híressé, amely a 80-as években lett klasszikussá, és egy cica és egy mopsz közötti valószínűtlen barátságról szól. Otthon, Japánban egyfajta orákulumként is szolgált a tévénézők számára, akik jobban meg akarták érteni háziállataikat.

sajtóhírek szerint a művész szívrohamban halt meg.

Élete nagy részét egy, a Japán északi részén fekvő, Hokkaidó szigetén lévő farmon töltötte, amelyet felesége mellett barna medvékkel, lovakkal és különböző fajtájú és méretű kutyákkal osztott meg − írta meg a BBC.

A birtokot, amelyet gyakran állatbirodalomnak nevezett, róla nevezték el. A birtok volt a helyszíne a Milo és Otis kalandjai című filmnek is, amely alább megtekinthető:

Hokkaidó tartomány büszke volt munkásságára, szerepelt a prefektúra turisztikai honlapján is. A profil szerint Hata szeme „bölcsességtől és kedvességtől ragyogott”.

Hata évek óta − még a járvány idején is − gyakorlati tanácsokkal látta el az állattartókat YouTube-csatornáján, Instagram-fiókja tele volt állatokkal való találkozásainak fotóival. Mielőtt felfedezte volna a közösségi médiát, a Fuji TV-n a Mutsugoro és csodálatos barátai című műsor házigazdája volt.

Hata Masanori a délnyugat-japán Fukuoka városában született. Állatfiziológiából szerzett diplomát a Tokiói Egyetemen, majd a Gakken nevű oktatási cég filmes részlegéhez csatlakozott, ahol több mint 20 dokumentumfilmet készített.

1968-ban elnyerte a Japán Esszéírók Klubjának díját We animals are all brothers (Mi, állatok mind egymás fivérei vagyunk) című könyvének angol fordításáért. 1977-ben elnyerte a japán Kikucsi Kan irodalmi díjat.