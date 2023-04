Nagy bajban lehet, ha a Google Chrome-ban menti a jelszavait

Nem túlzás kijelenti, hogy az internetes világ minden szegletén veszély leselkedik ránk, már amennyiben nem vagyunk elég körültekintőek. Ha ugyanis figyelünk személyes adataink, azaz jelszavaink, bankkártyaadataink védelmére, és magabiztosan ki tudjuk szűrni, mi egyértelmű átverés és mi nem az, már egy sokkal biztonságosabb internetes környezetet teremthetünk magunk köré.

Korábban már az Index is több átverésre felhívta a figyelmet – legutóbb például olyan sms-es csalásokról írtunk, amelyek során olyan üzeneteket küldtek ki a bűnözök egyaránt külföldi és magyar telefonszámokról, amikben azt írják, egy bizonyos rendelt csomagjuk kézbesítése meghiúsult, ismételt kézbesítését egy csatolt linken keresztül kérhetik – különben a csomag vissza lesz küldve. A linkre kattintva egy laikusok számára teljesen általános weboldal nyílik meg, ahol a pontos cím megadása után az újbóli kézbesítés minimális díját is meg kell téríteni, amire „természetesen” csak bankkártyával van lehetőség, ha azonban ezt megtesszük, a csalók már hozzá is férnek bankszámlánkhoz.

Írtunk egy Revolutot érintő csalásról is, ám ebben az esetben a bűnözők – ugyancsak SMS-ben – arra hívják fel a gyanútlan bankolók figyelmét, hogy személyes adataikat egy linkre kattintva meg kell erősíteniük. Erre egyébként 24 órát adnak, ezzel is növelve a pánikot, valamint a meggondolatlan és hirtelen cselekvések esélyét. Fontos azonban megjegyezni, hogy a Revolut soha nem kér ilyet SMS-ben a felhasználóktól. Ezeken felül különböző streamingszolgáltatóktól, például a Netflix nevében is próbálnak pénzügyi adatokat szerezni a csalók, ami már csak hab a tortán.

De mi a helyzet a jelszavakkal?

Mint írtuk, a jelszavak kifejezetten nagy problémát okozhatnak a mindennapok során, így egyáltalán nem elítélendő, ha valaki például a Google Chrome-ba épített jelszómegörzőt használja. Azt azonban érdemes észben tartani, hogy az korántsem olyan biztonságos, mint azt elsőre hinné. Mint arra a ZDnet szaklap újságírója is felhívja a figyelmet, a böngészővel több probléma is van. Ezek közül az első az, hogy a legnépszerűbbek közé tartozik, így folyamatosan a hackerek célpontjában áll – a sebezhetőségeket persze, amilyen gyorsan csak tudja, foltozza a Google, 100 százalékos védelmet azonban még ők maguk sem tudnak garantálni.

A második probléma, hogy a Chrome-ba mentett jelszavakhoz végtelenül egyszerűen hozzá lehet férni. Weboldalakra való belépésnél például elég csak az előre kitöltésre kattintanunk, ha azonban az adatbázisba szeretnénk belépni, akkor is csak a számítógépünk jelszavát kell bepötyögnünk, és egy percen keresztül az összes Chrome-on belül elmentett jelszóhoz hozzáférhetünk. Ez otthoni környezetben nem is feltétlenül probléma,

ha azonban például a munkahelyén hagyja felügyelet nélkül számítógépét, az már nagyobb gondot is okozhat, egy rosszakaró ugyanis könnyedén hozzáférhet adataihoz – főleg, ha a céges számítógépek mind ugyanazon jelszóval oldhatók fel.

Annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb biztonságban tudja jelszavait, a következő lépéseket érdemes betartania:

Használjon egy, a Google Chrome-nál biztonságosabb böngészőt, mint például a Firefox, vagy Macen a Safari.

Soha ne engedje, hogy a böngésző elmentse jelszavait.

Ha gondot okoz a jelszavak észben tartása, egy dedikált jelszómegörzőt használjon.

Mindig engedélyezze a kétlépcsős azonosítást.

Soha ne használja több helyen ugyanazt a jelszót.

Ugyan csak öt lépésről van szó, ezek betartásával sokkal nagyobb biztonságban tudhatja személyes adatait.