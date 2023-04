Forradalmi változásokat jelentett be az Apple

Szintet lépnek a FaceTime-hívások, az Apple ugyanis egy sor olyan új technológiát mutatott be, amelyek tovább fejlesztik a vállalat népszerű videóhívásrendszerét.

Kézmozdulatokat és rajzokat is képes lesz felismerni a FaceTime az Apple újításával. A cég nemrégiben egy 256 oldalas szabadalmi kérelmet adott be, amely több forradalmi változást is tartalmaz – írja a Forbes.

Az Apple szerint ezek az újítások új szintre emelik az üzleti vagy iskolai megbeszélések kimenetelét, hiszen ezáltal sokkal könnyebb lesz a különböző tartalmak megosztása a konferenciahívások közben.

Az új generációs kamerarendszerének köszönhetően akár kézmozdulatokkal is képesek lehetnek a felhasználók nagyítani, közelíteni vagy akár hátteret változtatni hívás közben.

Továbbá a FaceTime képes lesz egy jegyzettömbre rajzolt ábrát felismerni és digitalizálni, illetve a színeket is a valóságnak megfelelően fogja kezelni, hogy a hívásban részt vevők ugyanazokat a színárnyalatokat láthassák.

Az újítások között szerepel az is, hogy egy intelligens szoftvernek köszönhetően a megfelelő objektumok automatikusan a képernyő közepén maradnak, és a funkciók automatikus végrehajtásával csökkentik a felhasználói interakciók szükségességét.

A fizikai beviteli eszközök és érintőképernyők kapnak egy rezgésvisszajelző funkciót, amely egy apró rezgés segítségével visszajelzést küld a felhasználónak az érintésekről, illetve gombnyomásokról.

Az Apple szerint ezek az újítások jelentősen javítják majd az energiahatékonyságot és az akkumulátorok élettartalmát, mivel kevesebb billentyűparancsot kell majd alkalmazniuk a felhasználóknak.