Nem tudni, mi lett a privát japán holdszondával

Kedd délután 18 óra 40 perckor szállt le a Holdon privát űreszköz, a japán Ispace vállalat leszállóegysége, a Hakuto-R . A földi irányítás az egy órás lassítási manőver végéig kommunikált a szondával, a leszállást követően azonban nem tudtak vele kapcsolatot létesíteni. Ha a leszállás sikeresen végződik, a Hakuto-R lett volna az első magáncég által a Holdra juttatott eszköz.

A leszállásra három helyet jelöltek ki. Ezek közül a Mare Frigoris (A Fagy Tengere) délkeleti szélén elhelyezkedő Atlas kráter volt az elsődleges célpont. A leszállást követő sajtótájékoztatón a csapat és a nemzetközi partnerek méltatták az program során elért eredményeket és az országokon átívelő technikai együttműködés sikerességét.

A Hakuto-R 2022 decemberében emelkedett az űrbe egy SpaceX Falcon-9 hordozórakétán, azóta mintegy száz kilométeres magasságban keringett a Hold körül, ahonnan látványos fotókat küldött.

Több holdjárót is vitt

A szondával érkezett volna a felszínre az Egyesült Arab Emírségek űrügynökségének 10 kilogrammos mini holdjárója, a Rashid is. Az Emirségek jelenleg is a Nemzetközi Űrállomáson tartózkodó űrhajósa Sultan Al Neyadi Twitteren kívánt sikert a küldetéshez.

A Rashid mellett a felszínen mozgott volna a japán űrügynökség gömb alakú SORA-Q egysége is, amelyet a Transformers robotjátékokat is megalkotó japán cég a Tomy (vagy Takara-Tomy) tervezett. A szondával emellett a Hold felszínére érkezett a szapporói Sakanaction elektro-rockzenekar egyik dalát tartalmazó lemez is.

Az Ispace részvényei április közepe óta jegyezhetők a tokiói tőzsdén. A cég jelenleg már 2024-re és 2025-re tervezett második és harmadik holdi küldetésének előkészítésén dolgozik.

A Holdra felszínére eddig három ország juttatta el eszközét: az Egyesült Államok, a Szovjetúnió és Kína. A Hakuto-R nem az első privát kisérlet a holdraszállásra, az első próbálkozás az izraeli Beresheet szondához fűződik, ami 2019-ben a Hold felszínébe csapódva kísérleti medveállatkákkal szórta tele a leérkezés helyét.