Magyar fejlesztésű Chrome-bővítmény teheti könnyebbé az internetezést

Bizonyára ön is belefutott már abba, hogy egy ismerősének továbbküldött egy letöltött fényképet, melyet aztán soha többet nem nyitott meg a számítógépén. Az ilyen fájlokból a hetek, hónapok során könnyen több száz is összegyűlhet, mely már jelentős tárhelymennyiséget foglalhat el a számítógépén – ráadásul a folyamatos le- és feltöltés még időigényes is tud lenni.

Erre nyújt most megoldást egy magyar fejlesztésű Google Chrome-bővítmény, a Lazy Felix, melyet ide kattintva tölthet le ingyenesen. A bővítmény használata rendkívül egyszerű, miután ugyanis telepítette azt böngészőjébe, elég, ha egy kép fölé viszi egerét és már meg is jelenik a fotó jobb alsó sarkában a mancs, mely azt jelzi, hogy a program aktív.

A mancsra kattintva megjelölheti a kiválasztott fotót, amit aztán a böngészőablak jobb felső sarkából lenyitható Lazy Felix panelben találhat meg. Ha legközelebb a fotót be szeretné illeszteni valahová, akár egy e-mailbe, egy Facebook-bejegyzésbe vagy egy beszélgetésbe, elég csak a menüből a képre kattintania, és megtörténik a csoda – úgy, hogy a képet le sem kellett töltenie.

Az alábbi rövid videóban részletesen is megnézheti, hogyan működik a bővítmény: