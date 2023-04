Örülhetnek az iPhone-osok, windowsos gépeken is használható lesz az Apple üzenetküldője

Ledobta a bombát a Microsoft, és hosszú tesztidőszak után iOS-en is elérhetővé tették a Phone Link appot, minek köszönhetően a Windows 11-et futtató számítógépeken és laptopokon is fogadhatunk és küldhetünk iMessage-üzeneteket – igaz, kompromisszumokkal. Kis lépés ez az emberiségnek, nagy lépés a Windowst használó iphone-osoknak.

Ha valaki használt már iPhone-t, bizonyára nem kell számára bemutatni az iMessage nevezetű szolgáltatást, mely az Apple saját fejlesztésű üzenetküldő alkalmazása, ami pontosan úgy működik, mint a WhatsApp vagy a Messenger – annyi kikötéssel, hogy azt csak Apple-készülékekkel, tehát iPhone-nal, iPaddel, iPod Touch-csal vagy Mac-kel rendelkezők tudják használni.

A zárt ökoszisztémának több előnye is van, például az összes Apple-eszközünkön egyszerre kezelhetjük beszélgetéseinket, és mivel az iMessage az iOS, iPadOS és macOS gyökeres részét képezi, ezért olyan magas fokozatú biztonságot igénylő műveleteket is végezhetünk közvetlenül az alkalmazáson belül, mint például a pénzküldés. Ennek ellenére az üzenetküldő több negatívummal is rendelkezik, melyek közül a legnagyobb az, hogy a zárt rendszer miatt azt csak az Apple-készülékeken lehet elérni – mostantól azonban ez már nem feltétlenül lesz így.

Bemutatkozott a Phone Link for iOS

A Phone Link már jó ideje elérhető az androidos felhasználók számára, így ők a windowsos számítógépükön már azonnali hozzáférést kaphatnak mindahhoz, amit a telefonjukon végeznek, legyen szó akár üzenetek vagy hívások fogadásáról, vagy a készülék galériájának böngészéséről. A Microsoft azon van, hogy ezt az élményt minél több felhasználó számára megadhassák, így a napokban az App Store-ba is felkerült a Phone Link for iOS nevezetű alkalmazás, mely lehetőséget biztosít egy iPhone és egy Windows PC összekapcsolására.

Bízunk benne, hogy a Windows 11-et használóknak soha többé nem kell aggódniuk amiatt, hogy lemaradnak egy fontos telefonhívásról vagy SMS-ről, miközben a számítógépükre koncentrálnak. A Phone Link for iOS beüzemelése után az alkalmazás lehetőséget biztosít arra, hogy windowsos gépén fogadjon üzeneteket, hívásokat, vagy bármilyen, az iPhone-jára érkező értesítést, illetve a Fotók alkalmazás iCloud-integárciójának köszönhetően akár iPhone-jával készített képeit is böngészheti majd

– olvasható a Microsoft által kiadott közleményben. Az app már most elérhető az App Store-ban, ide kattintva töltheti le azt.

Így tudja beüzemelni

Mint említettük, az új funkció csakis a legfrissebb Windows 11-et futtató számítógépen érhető el, így ha számítógépe Windows 10-et vagy egy korábbi verziót futtat, a Phone Link app nem lesz elérhető az ön számára. A Microsoft elmondása szerint május közepére minden Windows 11-et futtató felhasználó megkapja a frissítést – ezek után a következő lépéseket kell majd végrehajtania, hogy összekösse számítógépét iPhone-jával.

Töltse le iPhone-jára a Phone Link for iOS alkalmazást.

Windows 11-et futtató számítógépének keresőjébe írja be a Phone Link kifejezést, majd kattintson a felugró alkalmazásra.

Nyissa meg azt, és válassza az iPhone lehetőséget.

A felugró QR-kódot szkennelje be iPhone-jának beépített kamera alkalmazásával, és kattintson a felugró ablakra.

Adja meg iPhone-ján a hozzáféréseket, melyeket a Phone Link app kér – ezekre mindenképp szükség van, az alkalmazás ugyanis csak ezek meglétével tudja összekötni a készülékeket.

Meg is van, mostantól az iPhone-jára érkező értesítéseket, hívásokat és üzeneteket akár a számítógépén is csekkolhatja.

Ahogy azt korábban is írtuk, az alkalmazás úttörő lehet a különböző platforomok közötti falak lebontásában, jelenleg azonban még kompromisszumokat kell kötni a használatával kapcsolatban.

Egyelőre például nincs lehetőség Windows 11-et futtató számítógépről képeket és videókat küldeni, illetve csoportos iMessage-beszélgetéseket sem kezdeményezhetünk. Szintén hátrány, hogy az alkalmazás csak iPhone-okra érhető el, iPadekre nem tölthetjük le, használatához pedig nemcsak a stabil internet, hanem a Bluetooth-kapcsolat is elengedhetetlen – ezek ellenére azonban úgy véljük, mindenképp érdemes egy esélyt adni az új appnak.

