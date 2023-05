Így fest belülről a Lenovo első európai gyára

2022 nyarán adta át első európai gyárát a kínai Lenovo, amivel teljesen új szintre emelték az európai ellátási láncukat – az üllői létesítmény ugyanis a teljes régiót ellátja majd hazai szerelésű Lenovo-termékekkel.

A Lenovo globális gyártási és ellátási lánc stratégiájának részeként nagy örömünkre szolgál, hogy új, saját gyártóüzemet nyitunk Üllőn. Ez a bejelentés határozott helyet biztosít Magyarországnak a Lenovo gyártási helyszínei között a világ minden táján. Erre rendkívül büszkék vagyunk, mivel Magyarország rendkívül jó összeköttetéssel rendelkezik, ami közelebb visz minket európai ügyfeleinkhez. Helyi szempontból a saját gyártóüzemünk megnyitása pozitív hatással lesz a munkahelyekre és a tágabb ökoszisztémára, ami egy új gyártóüzem létrehozásával jár

– magyarázta Lukács Anita, a Lenovo Magyarország ügyvezető igazgatója. A két, egyenként háromemeletes épületben közel 50 ezer négyzetméteren működő létesítmény egyébként a Lenovo egyik legnagyobb gyártóüzeme, ennek köszönhetően a gyártósor naponta több mint 1000 szervert és 4000 munkaállomást képes gyártani. Érdekesség, hogy minden legyártott termék kifejezetten az ügyfelek igényeire van szabva, így kizárólag olyan eszközök készülnek el, amelyekre már érkezett megrendelés.

Egy kisebb falut is ellátna energiával

Az innovatív automatizálási képességek mindenhol megtalálhatók, beleértve az első osztályú épületirányítási rendszert, amely az üzemben és a logisztikai területen működik a hőmérséklet, a páratartalom, az eszközök állapotának és a DIMM-robotok címkézésének nyomon követésére. Ez lehetővé teszi a Lenovo számára a termékek optimális minőség-ellenőrzését, a jövőben azonban további intézkedéseket is szeretnének tenni, a szerverszobákban felgyülemlő hőt például az épület fűtésére használnák fel.

Az új, kifejezetten erre a célra épített gyár teteje sem maradt teljesen kihasználatlan, azt 0,5 megawatt kapacitású napelemekkel szerelték fel, ami egy kisebb falu energiaellátásához is elegendő.

Az eszközök helyi gyártása – nem meglepő módon – nagyban csökkenti a termékek szállítási idejét és távolságát, így hatékonyabb és fenntarthatóbb áruszállítási lehetőségeket biztosít a kínai cég számára. Mindez az innovatív gyártási folyamatokkal – mint például a Lenovo által szabadalmaztatott alacsony hőmérsékletű forrasztási eljárás – együttesen segíti a Lenovót a tudományosan megalapozott klímacéljai elérésében.

A magyarországi létesítmény továbbá része a Lenovo globális gyártási és ellátási láncokat összefogó stratégiájának is, amely a világ több mint 35 gyártóhelyéről – többek között Argentínából, Brazíliából, Kínából, Németországból, Indiából, Japánból, Mexikóból, az USA-ból és Magyarországról – 180 piacra szállítanak elektronikus készülékeket az egyszerűbb all-in-one számítógépektől kezdve egészen az olyan szuperszámítógépekig, amelyek egyetemi kutatólaborokban és más tudományos intézetekben landolnak.

Fő a minőség

A magyarországi gyár egyébként a legyártott termékek minőségében is kiemelkedő, a Lenovo által kialakított rendszereknek és ökoszisztémáknak köszönhetően ugyanis szinte lehetetlen hibázni – ha pedig mégis megtörténne a baj, annak azonnal látható nyoma van, és rögtön útnak indul a segítség. Ugyancsak a magas minőségre enged következtetni az is, hogy az üllői gyár kifejezetten magas mintavételezéssel dolgozik, ezzel is kikerülve egy-egy esetlegesen rosszul összeszerelt vagy nem megfelelő kiegészítőkkel csomagolt terméket.

A cég emellett Üllő városának segítése mellett is elkötelezte magát, új eszközparkkal szerelték fel például az egyik helyi iskola informatikatermét, de a náluk dolgozó lakosok számára is ingyenes transzfert biztosítanak.

