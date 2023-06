Probléma van az okostelefonokra ingyenesen letölthető játékokkal

A versenyhivatal tájékoztatása szerint májusban átfogó gyorselemzés (sweep) keretében vizsgálták meg az ingyenesen mobiltelefonra letölthető, gyermeket célzó játékokat abból a szempontból, hogy azok alkalmaznak-e olyan digitális üzeneteket és felhasználói felületeket, amelyek észrevétlenül késztetik a fogyasztókat nem kívánt döntések meghozatalára.

A GVH szakértői 30 népszerű játékot vizsgáltak meg Androidon és iOS-en, ebből 19 minden korosztály számára ajánlott, 10 óvodás korosztálynak nem ajánlott, további 1 pedig csak nagyobbaknak volt ajánlott.

A reklámokat tartalmazó játékok közül csak minden másodikban tüntették fel a hirdetés reklám jellegét. Előfordult, hogy a kijelző sarkában megjelenő, a kilépést jelölő „X” az eredeti játék folytatása helyett alkalmazásáruház oldalára vitte a felhasználót, ahol egy kattintással azonnal le is tölthette a reklámozott játékot.

A reklámok megtekintéséért gyakran ajánlottak jutalmat, de nem volt tisztázott, hogy azt jóváírták-e, illetve több esetben a reklámból való idő előtti kilépés a felajánlott jutalom elvesztésével járt.

Volt olyan alkalmazás, amely egy bizonyos szint elérése után csak úgy engedte továbblépni a játékost, ha megnéz egy vagy több reklámfilmet. A 30 vizsgált játékot ugyan ingyenesen lehetett letölteni, de 24-nél volt lehetőség játékon belüli vásárlásra.

A vásárlásokról szóló tájékoztatások jellemzően érthetőek és világosak voltak, de 3 játék esetében nem volt egyértelmű a fizetendő összeg nagysága, illetve pénzneme.

A vizsgált játékoknak csak kis hányada rendelkezett magyar nyelvű leírással az adatkezelésről, illetve a szerződési feltételekről, és ritkaságnak számított, ha ezek gyerekek számára is érthető nyelvezettel voltak megfogalmazva, miközben a vizsgált játékok majdnem fele személyes adat megadását is kérte a fiatal játékosoktól. A GVH szakértői javaslatokat is tettek a szülőknek, illetve az érintett vállalkozásoknak, írja az MTI.

A versenyhatóság a vállalkozások figyelmét felhívja arra, hogy a gyerekek védelme érdekében a jövőben is kiemelt figyelemmel kíséri ezt a területet, és megvizsgálja a vállalkozásoknak tett javaslatai hasznosítását, az azoknak való megfelelést – áll a közleményben.