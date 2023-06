A Harvardon tanít a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia egyelőre nem veszi át teljesen a hagyományos oktatók és óraadók szerepét, csak segíteni fogja a munkájukat, illetve leginkább a diákokat, ha azok valamilyen problémába ütköznek tanulmányaik, illetve az azok részeként elkészítendő feladataik teljesítése során.

Az egyetem által csak CS50 bot-nak nevezett chatbot ChatGPT-hez és a GitHub Copilot-hoz hasonlóan működik majd.

A CS50 bot képes lesz válaszolni a gyakran feltett hallgatói kérdésekre az Ed Discussion nevű, széles körben használt vitafórumszoftveren.

Az olyan AI-programok, mint a ChatGPT és a GitHub Copilot jelenleg túlságosan is segítőkészek szerintük. Így az általuk használt program inkább a válaszok felé vezeti majd a diákokat, mintsem hogy átadja nekik azokat.

A CS50-be beépülő mesterséges intelligencia segíteni fogja a diákokat abban, hogy megtalálják a hibákat a kódjukban, véleményezze programtervüket, de a megoldásokat nem árulja el pontosan, nem fogja elvégezni helyettük a programozási teendőket – írja a prog.hu.

Azonban az új programok az esetlegesen összetett hibaüzeneteket is egyszerűbb kifejezésekkel magyarázzák majd el a diákok számára, és a tervek szerint potenciális diákbarát megoldási javaslatokat kínálnak.

A Harvard illetékesei is megjegyzik, a CS50 bot is tévedhet majd, így használata még inkább a kritikus gondolkodás fontosságára fogja tanítani a diákokat. Egyébként a program által adott válaszokat az oktatók is ellenőrizhetik, láthatják majd.