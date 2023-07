Halott színészek élednek újjá a mesterséges intelligencia segítségével

A Computer-Generated Imagery (CGI-) technológia a 3D-s számítógépes grafikák élvonalába tartozik, épp emiatt sztrájkolnak jelenleg a hollywoodi színészek és forgatókönyvírók is, mert félnek, hogy algoritmusokkal fogják helyettesíteni őket, de hol van akkor a kreativitás és az emberi plusz?

Nem James Dean lenne az első, akit a mesterséges intelligencia segítségével feltámasztanak, emlékezzünk csak Carrie Fisherre a Star Wars: Skywalker korában vagy Paul Walkerre a Halálos iramban 7-ben. Fisher arcát Az ébredő Erő fel nem használt képeiből vették, ruháját CGI-technikával rekonstruálták, a történeten azonban így is változtatni kellett, mert Leia karaktere nagyobb hangsúlyt kapott volna, ha Fisher nem hal meg. Míg Walkert a WFX-technikával élesztették újjá testvérei segítségével.

Végtelen történet

A fiatalon meghalt ikont, James Deant egyébként már nagyon szeretnék feltámasztani. 2019-ben a Finding Jack című filmben újra felbukkant volna szintén a CGI segítségével, de ebből végül nem lett semmi. Most azonban Travis Cloyd, a WorldwideXR (WXR) médiaügynökség vezérigazgatója megerősítette a BBC-nek, hogy Deant vagy legalábbis a mását újra láthatjuk a vásznon a Back to Eden (azaz Vissza az édenbe produkcióban, ami utalás Dean egyik legnagyobb alakítására az Édentől keletre alkotásban) című tudományos-fantasztikus film főszereplőjeként. Ha ez jól sikerül, Dean nemcsak a filmvászonra térhet vissza, hanem interaktív platformokon, a virtuális valóságban és játékokon keresztül is újra velünk lehet.

A technológia messze túlmutat a passzív digitális rekonstrukción, és már azt a kérdést is felveti, hogy mennyire etikus az ilyen típusú halhatatlanság és karrier végtelen folytatása.

Morbid ügynökség

Dean a WRX és testvércége, a CMG Worldwide kliensei között van Amelia Earhart, Bettie Page, Malcolm X és Rosa Parks társaságában. Halála után rengeteg film- és hanganyag, illetve fénykép maradt, ezeket „forrásanyagnak” nevezik a WRX-nél. A digitális szakértőkből álló csapat a reális ábrázolás érdekében képeket szkennel, hangol nagy felbontásra, és dolgoz fel, ezek hanggal és a mesterséges intelligenciával együtt építik fel a tökéletes klónt. Persze Deannél hátrány, hogy nem maradt digitális lábnyoma, hiszen az internetet, pláne a közösségi médiát akkor még hírből sem ismerték. Pedig minél több a forrásanyag, annál élethűbb a másolat.

A színészek feltámasztása etikai, jogi és gyakorlati problémákat is felvet, gondoljunk csak a szinkronszínészekre. Frédi és Béni eredeti magyar hangja a nagyszerű Csákányi László és Márkus László, de hány színész esne el munkától, ha örökre ők maradnának a két kőkorszaki szaki magyar változatai? Tim Friedlander, az Egyesült Államokban működő National Association of Voice Actors (NAVA) elnöke és alapítója attól tart, a digitálisan feltámadt szinkronszínészek elveszik a szinkronszínészek megélhetését. Másrészt a mesterséges intelligenciával való hang- és karakter-előállítás rengeteg embernek ad munkát, csak épp nem a művészeknek.

Halál utáni jogok

Az Egyesült Államokban szinte államonként változik, van-e és milyen erejű szabályozás az elhunyt hírességek jogait illetően, de az általános gyakorlat szerint ha egy híresség meghal, jogai a legközelebbi hozzátartozójára szállnak, vagy arra, akit a végrendeletben kijelölnek erre. De még a végrendelet is csak korlátozott jogi erejű, mert nem kétirányú, mint például egy szerződés.

Robin Williams korlátozta képmásának halála utáni felhasználását, de 25 év elmúltával ez is lejár. A hagyaték viszont sokáig védelmet nyújthat, például Marilyn Monroe-t nem lehet posztumusz felhasználni egy pornográf filmben, ha a hagyatéka nem hagyta jóvá képmásának használatát. Amennyiben az örököse beleegyezne ebbe, akkor Monroe is megjelenhetne akármiben.

De nem csak a hírességek vannak veszélyben: a mi digitális adatainkat is bárki ellophatja, feltöltheti egy AI-szoftverbe, hogy létrehozzon egy deadbotot vagy egy interaktív AI-avatart. Csínján bánjunk hát digitális lábnyomunkkal, minél kisebb, annál jobb.