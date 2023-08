Teljesen újratervezi okosóráját az Apple

Még csak be sem futott a kilencedik generáció, a pletykák máris az Apple okosórájának jubileumi, tizedik kiadásáról szólnak, amely a legfrissebb információk alapján teljesen felforgathatja az okosórák piacát – úgy néz ki, legalább akkora dobásra készül az Apple, mint anno az iPhone X-szel 2017-ben.

Szinte nem telik el olyan nap, hogy ne szivárogna ki valami új információ az Apple jövőbeli termékeivel kapcsolatban. Mint arról az Index is beszámolt, az óriásvállalat vélhetően kevesebb mint egy hónap múlva, szeptember 12-én leplezheti le új készülékeit, amelyek között ott lesznek az új iPhone 15-ös mobilok és természetesen az Apple Watchok is. Előbbiek újdonságáról már számos cikkben értekeztünk, ezeket ide kattintva érheti el, ahogy az Apple Watchok jövőjéről is cikkeztünk már,

most azonban olyan infók láttak napvilágot, amelyek teljesen új korszakot nyithatnak az Apple okosórájának időszámításában.

Mark Gurman, az egyik legmegbízhatóbb Apple-szakértő szerint a vállalat 2024-ben egy minden eddiginél nagyobb frissítésre készül, és ennek keretein belül teljesen újraterveznék az Apple Watchok kinézetét és működését.

Vékonyabb, jobb, erősebb

A Bloomberg Power On nevezetű hírlevelében Mark Gurman úgy fogalmaz, hogy az Apple előreláthatólag 2024-ben vagy 2025-ben dobná piacra az Apple Watch Series X nevezetű készüléket, ami összhangban lenne az okosóra bemutatójának tízéves évfordulójával is. Nem ez lenne egyébként az első alkalom, hogy az almás cég ehhez hasonló lépésre szánja el magát – 2017-ben, az iPhone bemutatásának tizedik évfordulóján az iPhone X-et mutatták be.

Gurman szerint a frissítés részeként az Apple számos kulcsfontosságú változtatást eszközöl majd, amelyek nem a jövendőbeli generációkkal apránként, hanem egy időben fognak megjelenni az új okosórában. Idetartozik például az, hogy a jelenlegi szíjakat egy teljesen új, mágneses megoldás váltaná, és az új szériával már csak a hozzá készült pántok lennének igénybe vehetőek.

Az Apple Watch fejlesztésében állítólagosan részt vevő források szerint a jelenlegi megoldás túl sok helyet foglal el a készülék házának két oldalán – ezért van szükség a váltásra. A rések ráadásul a készülék belsejébe is bemélyednek, így hasznos területet vesznek el, amelyeket akár egy jóval nagyobb akkumulátorral is meg lehetne tölteni; ezzel végre megtörve az Apple Watchok mindössze egy, maximum másfél napos üzemidejét. Mindezek mellett Gurman szerint maga az óra is sokkal vékonyabb lehet az elődjénél, a kijelzőt körülölelő keret pedig tovább keskenyedhet – pedig azok már a Series 7 és Series 8 tekintetében is figyelemre méltóan vékonyak voltak.

Idén lehet, hogy csalódnunk kell

Mint említettük, az Apple néhány hét múlva, szeptember első felében jelentheti be új készülékeit, köztük a soron következő Apple Watch Series 9-et is, amellyel kapcsolatban Gurmannak nincsnek túl jó megérzései. Mint azt a jelenleg kapható, Series 8-ról készült tesztünkben is írtuk, az Apple az okosórái tekintetében behúzta a féket, és csak nagyon kis változtatásokat eszközölnek.

A Series 7 újdonsága a nagyobb kijelző és a jobb ütésállóság lett, míg a Series 8 egyetlen pluszfunkciója az a testhőmérő volt, amelyet az óra egyedül csak az ovuláció idejének megtippelésére tud használni – arra tehát nem alkalmas a szenzor, hogy például lázat mérjünk vele. Tovább haladva az apró fejlesztések útján a Series 9 sem ígérkezik világmegváltó terméknek, a szakértő szerint egy gyorsabb chipen és néhány új – akár rózsaarany – színvariáción kívül nem lesz érdemes többre számítani.

(Borítókép: Jeenah Moon / Bloomberg / Getty Images)