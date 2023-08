Játékcéget vásárolt az OpenAI

A cég első nyilvános felvásárlása meglepő, de a szakmai tőke és a technikai trendek is igazolhatják.

Felvásárolja a Global Illumination nevű kis játékfejlesztő céget a GPT-4 nyelvi modellt és ChatGPT csevegőrobot mesterséges intelligenciáját fejlesztő cég, az OpenAI. Az üzlet pontos pénzügyi paramétereit nem hozták nyilvánosságra, de annyi biztos, hogy ez az OpenAI hétéves történetének első nyilvános cégfelvásárlása.

Azonnal felvetődik a kérdés, hogy vajon mi szüksége van a mesterséges intelligenciát fejlesztő cégnek a játékfejlesztőkre? A dolog még különösebb, ha figyelembe vesszük, hogy a Global Illumination legutóbbi terméke a Biomes nevű Minecraft-koppintás.

Mint ismert, az információtechnológiai iparban nemrég még mindenki a digitális média jövőjének tekintett nyílt virtuális világokon pörgött. Ez volt a metaverzum, ami miatt a Facebook nevet cserélt, és a Minecrafthoz hasonló világok piacosítottabb változataként képzelték el. Mindezt persze tavaly ősztől úgy elsöpörte a mesterséges intelligencia, hogy a metaverzumot mindenki elfelejtette, és talán maga Mark Zuckerberg is furcsállja, hogy valamikor egy ponton Metára nevezte át a cégét.

Ezek után irtó

furcsa lenne, ha az OpenAI megpróbálna beszállni a metaverzumba.

Tájékozott megfigyelők szerint azonban sem a metaverzumba, sem a dotkomlufiba nem próbálnak beszállni. Akkor mi történik?

Szakemberek és önjáró karakterek

Annyi biztos, hogy nem a Minecraft fejlesztőit próbálják lejátszani a pályáról, az a csapat ugyanis kilenc éve már a Microsoft szárnyai alatt dolgozgat, ahogy milliárdos bizniszük óta többé-kevésbé (illetve előbb-utóbb) maga az OpenAI is.

Komolyabb tényező, hogy a Global Illumination kicsi, de nem akármilyen csapat: a Facebook, a YouTube, a Pixar és a League of Legendset fejlesztő Riot Games termékein dolgoztak. Az alapítók közül Thomas Dimson nevéhez fűződik az Instagram tartalmát rangsoroló algoritmus megalkotása. Ha személyzeti megfontolások vezették a felvásárlást, akkor tényleg erős lépés volt, de ennél is tovább lehet gondolni a dolgot.

Elképzelhető, hogy az OpenAI tényleg beszáll a metaverzumba, csak nem az embereknek, hanem a mesterséges intelligenciának szánja azt. A mesterséges intelligenciát kutatók nemrég már megoldották, hogy a gép önállóan tevékenykedjen a Minecraftban. Az OpenAI számára is érdekes lehet egy ilyen valódit szimuláló háromdimenziós világ a mesterséges intelligencia betanításához. Nyílt terepen a gép akár az

emberek közé vegyülve

lesheti el, hogy mi merre van a világban.

A legújabb játékokban már most is vannak mesterséges intelligencia által életre keltett töltelékkarakterek, akikkel szabadon lehet kommunikálni. Van olyan YouTube-videó, amelyben az Unreal 5 grafikus játékmotor demójában az utcán sétálgató karaktereket látszólag zavarba lehet hozni azzal, hogy ők most egy számítógépes játékban vannak.

Az OpenAI lépésének szűkebben vett játékipari vetülete lehet, hogy célba veszik ezeknek az intelligens NPC-knak a piacát, és itt is értékesítik nyelvi modelljeit, ezzel valószínűleg kevésbé fenyegetnék a szerzői jogokat és a munkaerőpiacot, miközben újabb szintre emelnék a digitális szórakoztatást.

(TechCrunch)